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Происшествия

В Одессе активисты «физически перевоспитали» мужчину, носившего кепку с надписью «Россия» (фото)

12:48 6 апреля 2020 754
одесский сепар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе патриотически настроенные активисты доставили в полицию мужчину, которого они заподозрили в пророссийских взглядах. Об этом сообщил в Facebook лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, чей автомобиль на днях сожгли в центре города.

«Патриотическая общественность Одессы провела воспитательную беседу с подонком и поклонником Шария. Это существо щеголяло в кепке с надписью «Россия» и говорило разную ерунду про Украину. После физического замечания сепара передали в Суворовский отдел полиции.

Зовут это чудо Толик, он явный долб… б. Не будь, как он: одевайся, как нормальный человек, и веди себя соответственно", — написал Ганул.

На выложенных фотоснимках одесского «любителя России» он в спортивной кепочке (типа жокейки) красного цвета. На ней — надпись белыми буквами на английском языке Russia.

В полиции пока данный инцидент не комментируют.

Напомним, Демьян Ганул известен своей активной проукраинской позицией. Часто принимает участие в акциях против незаконной застройки побережья, исторического центра города, а также использования советской, коммунистической символики. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе активисты устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина.

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