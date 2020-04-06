- 13:37 Доллар стремительно дешевеет: упадет ли курс ниже 27 гривен
- 13:34 Когда совершать покупки и высаживать рассаду: лунный календарь на 6–12 апреля
- 13:33 «Выращиваем лук на подоконнике»: Тарас Тополя рассказал, как проводит время на карантине
- 13:30 Нарушал режим самоизоляции: Собчак «застрелила» мужа
- 13:22 Умер известный журналист Борис Клименко
- 13:21 От коронавируса умерла звезда знаменитого фильма «Челюсти»
- 13:20 В Киево-Печерской Лавре уже четыре случая COVID-19
- 13:08 Синоптик рассказала о погоде на Благовещенье
- 12:55 Хотят ли русские войны? Невзоров метко описал Россию
- 12:51 В "Слуге народа" ответили, готовы ли создать коалицию с ЕС или "Голосом"
- 12:48 В Одессе активисты «физически перевоспитали» мужчину, носившего кепку с надписью «Россия»
- 12:45 В Украине ужесточили карантин: как теперь гулять с детьми, сажать огород и где носить маску
В Одессе активисты «физически перевоспитали» мужчину, носившего кепку с надписью «Россия» (фото)
В Одессе патриотически настроенные активисты доставили в полицию мужчину, которого они заподозрили в пророссийских взглядах. Об этом сообщил в Facebook лидер организации «Уличный фронт» Демьян Ганул, чей автомобиль на днях сожгли в центре города.
«Патриотическая общественность Одессы провела воспитательную беседу с подонком и поклонником Шария. Это существо щеголяло в кепке с надписью «Россия» и говорило разную ерунду про Украину. После физического замечания сепара передали в Суворовский отдел полиции.
Зовут это чудо Толик, он явный долб… б. Не будь, как он: одевайся, как нормальный человек, и веди себя соответственно", — написал Ганул.
На выложенных фотоснимках одесского «любителя России» он в спортивной кепочке (типа жокейки) красного цвета. На ней — надпись белыми буквами на английском языке Russia.
В полиции пока данный инцидент не комментируют.
Напомним, Демьян Ганул известен своей активной проукраинской позицией. Часто принимает участие в акциях против незаконной застройки побережья, исторического центра города, а также использования советской, коммунистической символики. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе активисты устроили потасовку со стрельбой из-за портрета Сталина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.