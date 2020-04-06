Вооруженное нападение под Одессой: частный дом забросали «коктейлями Молотова»

Происшествия

В Овидиопольском районе Одесской области, где бандиты в полицейской форме на днях ограбили частный дом, неизвестные ночью забросали «коктейлями Молотова» жилой дом и стреляли в его хозяина.

ЧП случилось в поселке Великодолинское Овидиопольского района. В частный дом по улице Железнодорожной «влетели» несколько бутылок с зажигательной смесью. Занялись стены и окна, 35-летний хозяин выскочил на улицу и стал тушить пламя. Раздались выстрелы: злоумышленник (вероятнее всего, сам поджигатель) открыл огонь. Предположительно, из ружья. С ранениями обеих рук и спины потерпевший доставлен в больницу.

В полиции инцидент пока не комментируют, Известно, что начато уголовное производство.

А в городе Измаиле, на юге области, патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, который двигался без номерного знака. В салоне иномарки оказались два пистолета — системы «Наган» и «Форт -17».

«Объяснить их происхождение водитель не смог. Потому на место вызвали следственно-оперативную группу Измаильского отдела полиции, которая и занимается установлением всех обстоятельств», — сообщили в управлении патрульной полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черновцах посреди улицы застрелили 33-летнего мужчину.

А в Ровно нашли застреленным 32-летнего чиновника Госгеокадастра, подозревают самоубийство.



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