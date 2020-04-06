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Спорт

Руни оценил: дети экс-вратаря «Эвертона» на карантине воссоздали голы звезд футбола (видео)

14:48 6 апреля 2020 74
Уэйн Руни
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Экс-голкипер английского «Эвертона» Шон О`Хэнлон опубликовал в Twitter видео, на котором его сыновья Киран и Лукас в условиях самоизоляции на заднем дворе воссоздали различные известные голы футбольных звезд.

К примеру, один из мячей знаменитый Уэйн Руни забил за «Эвертон» в ворота «Вест Хэма» ударом со своей половины поля в 2017 году после ошибки голкипера (4:0).

Сам лучший бомбардир в истории «МЮ» и сборной Англии, выступающий сейчас за «Дерби Каунти», похвалил навыки юных игроков. «Отличный удар», — написал Уэйн Руни под роликом. 

В свою очередь, итальянская «Рома» в ответ на «копию» гола Франческо Тотти, на своей странице в Twitter вместе с видео юных голеадоров разместила запись настоящего гола легенды клуба.

https://t.co/3mVr4lnz8E pic.twitter.com/xO2uLdvES5

Кстати, видео, на котором дети О`Хэнлона, кроме ударов Руни и Тотти, также воссоздали голы Криштиану Роналду, Диего Марадоны, Роналдиньо, Дэвида Бекхэма, Робина ван Перси, Райана Гиггза и Ривалдо. уже собрало более 5 млн просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лидеров «Динамо» Виктор Цыганков бросил вызов юным футболистам.

Фото Twitter ФК «Дерби Каунти»

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