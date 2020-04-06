Украина

Масла и сахара в Украине хватит на три недели, — Минэкономики

Еженедельный анализ ассортимента в торговых сетях выявил, что запасов стратегических продуктов (масла, сахара и круп) в магазинах хватит еще на три недели. Об этом рассказал заместитель министра развития экономики Тарас Высоцкий.

Анализ запасов продукции выявил:

запасов масла достаточно на 25 дней;

сахара — на 20 дней;

растительного масла — на 25 дней;

риса на 25 дней

гречки — на 37 дней

муки — на 12 дней.

В Минэкономики обнаружили, что за прошедшую неделю скупка гречки в магазинах сократилась почти в два раза (на 43%). Очевидно, что население достаточно запаслось популярной крупой и теперь спрос резко упал.

Напомним, с начала апреля Украина приняла решение запретить экспорт гречки. А в конце марта мониторинг запасов продуктов в торговых сетях показал, что украинцы перестали скупать гречку, сахар и сливочное масло.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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