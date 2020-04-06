"Нас поздравили с балкона": звезды украинских сериалов сыграли "карантинную" свадьбу (фото)

Шоу-бизнес

В начале апреля звезды сериалов Нового канала «Первые ласточки» и «Новенькая» Макс Самчик и Ангелина Трандафилова, несмотря на карантин, сыграли свадьбу. Это событие актеры скрыли даже от своих родственников. А в ЗАГСе молодожены были только вдвоем.

— После росписи мы заехали на минутку к родителям, поблагодарили их за все, а они нас поздравили, — рассказал Максим. — Родные прекрасно отреагировали на нашу новость, за что мы им очень признательны. Не обиделись, что мы не позвали на свадьбу и не рассказали о своих планах заранее. Потом поехали к моей сестре Наталье с мужем Алексеем. Поскольку дома у них младенец, мой племянник Эрик, мы к ним, конечно, в квартиру не заходили.

Сестра Макса живет на первом этаже, поэтому молодожены разделить радость с родными за бокалом шампанского.

- Мы стояли на улице вдвоем, не нарушая режима карантина, — говорит Самчик. — С нас — шампанское, с них — бокалы. Так что сестра с мужем поздравили нас с балкона!

— Конечно, я совсем не так представляла свою свадьбу, — призналась Ангелина. — После церемонии Макс подарил мне 101 розу. Мы поехали к его родителям, а моим прислали видео, которое сняли во время росписи. Понимаем, что сейчас не до гуляний. Поэтому остаемся дома и продолжаем придерживаться режима самоизоляции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как переживают карантин звезды другого популярного сериала — «Спіймати Кайдаша».

«ФАКТЫ» писали также, что известные артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которым после гастролей во Франции и поездки в Таиланд пришлось самоизолироваться на 14 дней, продолжают строго придерживаться правил карантина.

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