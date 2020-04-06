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Оригинально: популярная ведущая рассекретила имя новорожденной дочери (фото)

17:11 6 апреля 2020 94
Анна Панова с дочерью
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова, которая недавно стала мамой, во время выписки из роддома открыла тайну имени своей новорожденной дочери. Звездная мама признается, что во время беременности она с мужем выбрали несколько имен для малышки. Но финальная версия имени появилась, когда родители увидели девочку.

— Когда я была беременной, мы рассматривали имена: Мария, София и Анастасия, — рассказала Анна. — А ближе к родам откуда-то ко мне пришло имя Милана. Мужу оно также понравилось. Окончательное решение приняли, когда посмотрели на новорожденную дочь и спросили ее согласия. По-моему, имя Милана ей очень понравилось.

Выписка из роддома проходила в строжайшем карантинном режиме  — максимум шесть присутствующих в масках.

— Но наш праздник никакие ограничения не затмили, — призналась Панова. — Теперь нас трое, мы уже дома, и впереди нас ждет множество счастливых событий и открытий.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как звезды украинских сериалов «Первые ласточки» и «Новенькая» сыграли «карантинную» свадьбу.

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