Доллар продолжает падать: НБУ определился с курсом валют на 7 апреля

Деньги

На валютном рынке курс доллара продолжает снижаться. 7 апреля ожидается новый пересмотр банковских валютных курсов, поскольку НБУ в очередной раз резко укрепил гривню. Согласно курсу НБУ на 7 апреля, доллар стал дешевле еще на 14 копеек — 27,23 UAH/USD вместо 27,37 UAH/USD днем ранее.

Стоимость американской валюты в Украине снижается с конца марта. Но аналитики полагают, что укрепление гривни носит краткосрочный характер.

Напомним, старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии «ФАКТАМ» прогнозировал, что к концу недели курс доллара на межбанке приблизится к отметке 26,4 UAH/USD, а в банках — к показателям 26,3−26,7 UAH/USD. Об этом в статье «Доллар стремительно дешевеет: упадет ли курс ниже 27 гривен».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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