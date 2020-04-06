Борис Джонсон развеял слухи о состоянии своего здоровья

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В понедельник, 6 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о своем самочувствии. Прежде всего он поблагодарил медиков за их великолепную работу. Далее глава правительства подтвердил, что находится в больнице Святого Фомы в Лондоне, расположенной неподалеку от Даунинг-стрит, официальной резиденции всех британских премьеров.

Джонсон отметил, что у него хорошее расположение духа и что он продолжает работать, несмотря на госпитализацию. «Вчера вечером, по совету моего доктора, я отправился в больницу, чтобы сдать несколько анализов, поскольку у меня все еще наблюдаются симптомы коронавируса… Я нахожусь в постоянном контакте с членами кабинета, и мы работаем вместе над тем, как победить вирус и обеспечить безопасность всем британцам», — заявил 55-летний Борис Джонсон.

У британского премьера сохраняется повышенная температура на протяжении уже 10 дней. Обычно в таких случаях врачи бьют тревогу. Это говорит о высоком риске развития пневмонии у больного. Также были сообщения о том, что Джонсон во время телефонных совещаний сильно кашляет.

На фоне этого поползли слухи, что премьер-министра подключили к системе искусственной вентиляции легких. Пресс-секретарь Джонсона опроверг их. «Премьер-министр комфортно провел ночь в больнице Святого Фомы в Лондоне. Он остается пока там под наблюдением врачей — в обсервации», — отметил пресс-секретарь.

Между тем члены британского парламента осудили распространение ложной информации о коронавирусе, его природе и особенностях распространения. В заявлении членов Палаты общин названы три страны — Китай, Россия, Иран. Официальному Пекину следовало сыграть ключевую роль в сборе данных об инфекции, считают британские парламентарии. Но Китай с момента вспышки коронавируса стремился запутать процесс сбора данных.

В качестве доказательства приводятся следующие факты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 января через Twitter сообщила со ссылкой на китайских экспертов об отсутствии явных доказательств передачи нового коронавируса от человека к человеку. Уже 23 января в Китае был введен жесткий карантин.

При этом еще в декабре 2019 года китайский офтальмолог Ли Вэньлян попытался предупредить других медиков об опасности коронавируса нового типа. Его вызвали в полицию и запретили «распространять ложную информацию». В феврале у Ли обнаружили коронавирус, и спустя несколько дней он скончался.

Подобные действия китайских властей помешали оперативному анализу ситуации на ранней стадии, считают члены британского парламента. Похожую политику проводят власти России и Ирана. Распространение такой дезинформации приводит к новым смертям, а их можно было бы избежать.

Британские власти призвали создать некий аналог «Большой двадцатки» (G20) в сфере здравоохранения, чтобы эффективно бороться как с пандемией, так и с распространением дезинформации о коронавирусе на государственном уровне.

По состоянию на 18:00 6 апреля в мире выявлено 1 миллион 289 тысяч 820 инфицированных коронавирусом. Умерли 70 тысяч 626 зараженных. Подробный обзор событий за 5 апреля, связанных с пандемией в разных странах мира, читайте здесь.

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