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Анонимный поклонник Майкла Джексона выложил более 100 тысяч долларов за перчатку певца (фото, видео)
В воскресенье, 5 апреля, в американском штате Техас состоялся аукцион, на котором в числе других лотов была продана знаменитая белая перчатка Майкла Джексона. Анонимный покупатель выложил за нее 105 тысяч долларов.
Король поп-музыки обожал эту перчатку. Он не раз надевал ее во время своих выступлений. Майкл не раз говорил, что ему особенно нравится то, что перчатка одна — без пары. «Носить две перчатки — слишком ординарно!», — считал певец. В результате белая перчатка быстро стала одним из самых узнаваемых аксессуаров Джексона.
В 1998 году Майкл передал ее ЮНИСЕФ. Покупатель перчатки вместе с ней получил письмо и конверт с логотипом продюсерской компании MJJ, основанной Джексоном.
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