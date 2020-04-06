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Шоу-бизнес

Анонимный поклонник Майкла Джексона выложил более 100 тысяч долларов за перчатку певца (фото, видео)

19:28 6 апреля 2020 49
Майкл Джексон в знаменитой перчатке
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 5 апреля, в американском штате Техас состоялся аукцион, на котором в числе других лотов была продана знаменитая белая перчатка Майкла Джексона. Анонимный покупатель выложил за нее 105 тысяч долларов.

Король поп-музыки обожал эту перчатку. Он не раз надевал ее во время своих выступлений. Майкл не раз говорил, что ему особенно нравится то, что перчатка одна — без пары. «Носить две перчатки — слишком ординарно!», — считал певец. В результате белая перчатка быстро стала одним из самых узнаваемых аксессуаров Джексона.

В 1998 году Майкл передал ее ЮНИСЕФ. Покупатель перчатки вместе с ней получил письмо и конверт с логотипом продюсерской компании MJJ, основанной Джексоном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в США с молотка ушли золотые унитазы, установленные в номере отеля в Лас-Вегасе, где всегда останавливался легендарный Фрэнк Синатра, когда приезжал в этот город.

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