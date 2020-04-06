Спорт

Еще один футболист в Италии заразился коронавирусом

Футболист итальянской «Венеции» Антонио Джуниор Вакка заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт клуба серии В.

В настоящий момент 29-летний Вакка соблюдает режим самоизоляции, его состояние улучшается. Тем временем «Венеция» принимает необходимые меры для проверки здоровья других игроков и сотрудников клуба.

Отметим, что ранее в Италии зафиксировали 19 случаев заражения коронавирусом у футболистов. В список заразившихся попали следующие игроки: Пауло Дибала (дважды), Даниэле Ругани, Блез Матюиди, (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы скончалась от коронавируса.

Фото ФК «Венеция»

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