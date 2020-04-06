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Полицейские попали в автокатастрофу на Волыни, есть жертвы (фото)
Смертельное ДТП произошло на Волыни в понедельник, 6 апреля, в одном из сел региона.
— По предварительной информации, около 10:00 сотрудник местного отдела полиции, находясь за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево, — сообщает Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований.
В результате ДТП правоохранитель и его пассажир (тоже полицейский) погибли на месте. Лейтенант полиции, который сидел в машине на заднем сидении, получил травмы и был госпитализирован.
По факту открыто уголовное производство, следствие ведет прокуратура Волынской области.
Как сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области, погибли капрал полиции Станислав Виховский и рядовой полиции Артем Глущук — курсант второго курса Львовского государственного университета внутренних дел.
*Станислав Виховский
*Артем Глущук
Как усообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 апреля, во Львове в ДТП трагически погибли два правоохранителя — капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра, и рядовой полиции Юрий Савка, полицейского батальона полиции особого назначения.
Ранее в Кременчуге автомобиль Renault Duster патрульной полиции Полтавской области столкнулся с троллейбусом.
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