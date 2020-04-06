- 20:21 В России сообщили о коронавирусе у знаменитой певицы
- 20:07 В Харькове подтвердили первый случай заражения коронавирусом
- 20:04 Полицейские попали в автокатастрофу на Волыни, есть жертвы
- 19:57 На Донбассе ВСУ сбили ударный беспилотник боевиков, начиненный взрывчаткой
- 19:46 Еще один футболист в Италии заразился коронавирусом
- 19:41 Какие продукты помогут противостоять коронавирусу: советы врача
- 19:28 Анонимный поклонник Майкла Джексона выложил более 100 тысяч долларов за перчатку певца
- 19:12 Благовещение: чего нельзя делать и как отметить большой праздник в условиях карантина
- 19:04 «Ох, эти ноги!»: Леся Никитюк показала, как эффектно пересидеть карантин
- 19:03 Киберполиция предупредила об опасности рассылок о коронавирусе
- 19:00 В США пожар уничтожил почти 4 тысячи легковых автомобилей
- 18:42 Благовещение 2020: поздравления, открытки, смс
В Харькове подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Харькове подтвержден первый случай заражения коронавирусом. К тому моменту, когда пришло подтверждение из лаборатории, у пациента уже исчезли симптомы болезни, он чувствует себя хорошо. Харьковчанин находится на самоизоляции.
«Мы ждем результаты повторного теста — возможно, этот человек уже выздоровел», — отметил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.
Еще у 31 жителя города подозревают COVID-19, но для подтверждения диагноза образцы биоматериалов направлены в Киев в референс-лабораторию. Из всех харьковчан с подозрительными симптомами 15 находятся на стационарном лечении, еще 16 лечатся дома.
Напомним, «ФАКТЫ» следят за распространением коронавирусной инфекции по Украине. Пока подтверждены 1319 случаев заболевания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!