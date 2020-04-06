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Украина

В Харькове подтвердили первый случай заражения коронавирусом

20:07 6 апреля 2020 62
больница
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове подтвержден первый случай заражения коронавирусом. К тому моменту, когда пришло подтверждение из лаборатории, у пациента уже исчезли симптомы болезни, он чувствует себя хорошо. Харьковчанин находится на самоизоляции.

«Мы ждем результаты повторного теста — возможно, этот человек уже выздоровел», — отметил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Еще у 31 жителя города подозревают COVID-19, но для подтверждения диагноза образцы биоматериалов направлены в Киев в референс-лабораторию. Из всех харьковчан с подозрительными симптомами 15 находятся на стационарном лечении, еще 16 лечатся дома.

Напомним, «ФАКТЫ» следят за распространением коронавирусной инфекции по Украине. Пока подтверждены 1319 случаев заболевания.

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