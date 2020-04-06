Украина

"Слуги народа" хотят перенести Конституционный суд в Харьков: закон уже в Раде

Депутаты от «Слуги народа» предложили перенести Конституционный суд из Киева в Харьков. Авторы инициативы настаивают: независимый суд должен быть не только теоретически, но и территориально отдаленным от других высших органов власти.

Объясняя необходимость переезда именно в Харьков, законодатели напоминают: в этом городе расположен президиум Национальной академии правовых наук Украины. Кроме того, областной центр считается юридической столицей Украины из-за большого количества студентов-юристов. Ожидается, что после переезда КСУ в Харьков город улучшит свой общественно-политический статус.

Законопроект о реформах в КСУ уже внесен в Раду. Авторы подчеркивают, что не изобретают велосипед: практика, когда Конституционный суд находится не в столице, уже успешно опробована европейскими странами, например Германией, Словакией, Чехией, Эстонией.

Напомним, в 2019 году были озвучены инициативы о переносе из Киева областной госадминистрации.

Фото Конституційний суд України/Facebook



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