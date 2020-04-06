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Шоу-бизнес

Умерла легендарная девушка Джеймса Бонда (фото)

21:04 6 апреля 2020 505
Шон Коннери и Хонор Блэкман в фильме «Голдфингер»
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 апреля, скончалась известная британская актриса Хонор Блэкман. Пик ее популярности пришелся на 60-е годы, однако она продолжала сниматься и в 2000-х. Блэкман вошла в историю мирового кинематографа как Пусси Галор — девушка Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер». Большинство поклонников бондианы считают именно ее лучшей подружкой агента 007.

Хонор Блэкман родилась 22 августа 1925 года в Лондоне в семье работника статистической службы. Родители подарили своей дочери к 15-летию оплаченный курс уроков актерского мастерства. Свою карьеру актрисы Хонор начинала в театре. А свою первую роль в кино сыграла в драме «Во имя славы» в 1947 году.

В 1959 году Блэкман получила роль в культовой британской комедии «Мистер Питкин в тылу врага» с Норманом Уиздомом. Так она обратила на себя внимание продюсеров бондианы. Кроме того, она играла одну из главных ролей в популярном сериале «Мстители», где продемонстрировала неплохие навыки дзюдо.

Хонор Блэкман в сериале "Мстители"

В 1962 году вышел третий фильм о подвигах агента 007 «Голдфингер». Хонор стала партнершей Шона Коннери, который играл Бонда уже в третий раз (первые две картины называются «Доктор Ноу» и «Из России с любовью»).

Пусси Галор - девушка Бонда в "Голдфингере"

После ошеломляющего успеха «Голдфингера» Блэкман снялась еще во многих популярных картинах — «Ясон и аргонавты», «Шалако», «Битва за Рим». Она также играла в сериалах «Коломбо» и «Доктор Кто». В 2001 году напомнила о себе в комедии «Дневник Бриджет Джонс».

Актриса дважды состояла в браке. Первый раз она вышла замуж в 1948 году. Спустя восемь лет развелась. В 1961 году ее супругом стал актер Морис Кауфманн. Они взяли на воспитание двоих детей. В 1975 году Морис и Хонор расстались.

Так выглядела актриса незадолго до своей смерти

Блэкман скончалась в своем доме в графстве Суссекс в возрасте 94 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти британской модели и актрисы Тани Маллет, которая также играла в «Голдфингере». В картине ей досталась роль Тилли Мастерсон.

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