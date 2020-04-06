На Тернопольщине соседи затравили семью, в которой коронавирусом заболел ребенок

Украина

В городе Кременец Тернопольской области жители подвергли травле семью, пострадавшую от коронавируса. Заражение подтвердили у 12-летней девочки, ездившей к родственникам в райцентр Монастыриска, где вспышка заболевания стала массовой. Родители школьницы не заболели, но как контактные лица находятся в самоизоляции.

Мать семейства пожаловалась, что на нее и родных морально давят, несправедливо обвиняют, распространяют сплетни и слухи. «Мы трое на самоизоляции… Люди не понимают ситуации. Соседи звонят в полицию и жалуются, что мы выходим в свой частный двор без масок. Звонили в городской совет сообщить, что мой муж ходит по магазинам города, хотя это не так. Это моральное давление доводит до нервного срыва», — рассказала женщина газете «Терен».

Жительница Кременца считает, что и так достаточно настрадалась из-за случившегося: в Монастыриске от COVID-19 умер отец, а она из-за самоизоляции не смогла присутствовать на похоронах.

«Меня удивляет поведение людей… Если бы мы хотели скрыть факт возможного заражения, то никому бы не сообщали о пребывании ребенка в Монастыриске», — отмечает кременчанка.

Напомним, из-за нервозности по поводу коронавируса и боязни заразиться опасной болезнью жительница Тернополя не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши. Мужчине пришлось ночевать на улице, а потом поселиться в медучреждении для людей без жилья.

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