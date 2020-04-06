Умер знаменитый экс-тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» (фото)

Спорт

Единственный в мировом футболе специалист, возглавлявший «Реал», «Атлетико» и «Барселону», Радомир Антич скончался на 72-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает официальный сайт «матрасников».

«Спортивная семья оплакивает кончину одного из наших легендарных тренеров — Радомира Антича. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Покойтесь с миром», — говорится в сообщении пресс-службы футбольного клуба «Атлетико», который в конце марта простился со своим знаменитым экс-футболистом Хосе Луисом Капоном.

Под руководством сербского специалиста мадридский «Атлетико» в 1996 году стал чемпионом и обладателем Кубка Испании.

Большую часть своей карьеры футболиста Антич провел в белградском «Партизане», с которым выиграл чемпионат Югославии в 1976 году. Через два года он стал чемпионом Турции вместе с «Фенербахче». Потом два сезона отыграл в «Сарагосе» и перешел в английский «Лутон». В мае 1983-го за четыре минуты до конца матча с «Манчестер Сити» Радомир забил мяч, который спас «Лутон» от вылета из высшего дивизиона.

Кроме трех испанских грандов, знаменитый специалист тренировал также «Овьедо», «Сельту», сборную Сербии, а также китайские «Шаньдун Лунэн» и «Хэбэй Чайна Форчун».

На ЧМ-2010 Радомир Антич руководил сборной Сербии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от коронавируса умерла мать Хосепа Гвардиолы.

Фото marca.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter