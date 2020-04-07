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Коронавирус и Донбасс: Помпео рассказал о своей беседе с Зеленским
Неоднократно заявлявший о неизменности линии на поддержку Украины государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал о деталях состоявшегося 6 апреля разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом Помпео написал в своем Twitter.
В частности, глава Госдепартамента США поблагодарил Украину за помощь в возвращении домой американцев, которые не могли уехать из-за карантина.
«Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира», — написал Помпео.
Также госсекретарь США добавил, что обсуждался и вопрос по урегулированию гуманитарной ситуации на Донбассе.
«Вместе мы продолжаем концентрироваться на привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе», — заявил он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что тема противостояния коронавирусу поднималась в двусторонних отношениях и ранее. Так, Соединенные Штаты Америки, понимая сложное положение, в котором оказалась Украина в связи с распространением COVID19, заявили о выделении нашей стране медицинской и гуманитарной помощи в размере более 1,2 млн долларов. Вся она будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения.
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