Помпео завил о поддержке США Зеленского и Украины

Мир

Главный дипломат США, государственный секретарь Майкл Помпео, подтвердивший прилет в Украину 30 января, заявил, что политика США в отношении Украины осталась неизменной: Вашингтон, как и прежде поддерживает Киев в борьбе с коррупцией.

Об этом Помпео сказал в интервью Bloomberg.

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон взял на себя обязательства по оказанию Украине помощи «по целому ряду вопросов с тем, чтобы она оставалась в безопасности в качестве суверенного государства».

«Украина находится под колоссальным давлением со стороны России и президент Трамп предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама. Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать. Мы поддерживаем президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии», — сказал госсекретарь.

Также Помпео заявил, что Украина является крупным торговым партнером для США.

«Они являются огромным торговым партнером для США. У Америки есть ряд интересов в отношении Украины, и я думаю, что количество ресурсов, которые мы туда выделили, отражает уровень этих интересов», — заявил Помпео.

При этом глава Госдепа отрицал, что личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани курировал теневую внешнюю политику в ​​отношении Украины.

«Внешняя политика, которую мы проводили тогда — это такая же внешняя политика, которую мы проводим сегодня», — сказал Помпео, когда его спросили о роли Руди Джулиани в американской политике в отношении Украины.

Напомним, 1 января 2020 года стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, который был запланирован на 3 и 4 января, в связи с протестами у здания американского посольства в Багдаде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сситуации с задержкой военной помощи Украине госсекретарь США Майк Помпео вместе с главой Пентагона Марком Эспером были на стороне Украины — они пытались убедить американского президента Дональда Трампа не предпринимать подобные шаги.

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