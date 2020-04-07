В Украине запретят работу всех рынков: названа причина

Украина

Решение ослабить карантинные меры и разрешить работу рынков, возможно, было преждевременным. Первые дни показали, что в торговых рядах не созданы условия для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Не исключено, что с 8 апреля рынки снова придется закрыть. «Первые два дня полиция попробует реагировать. Если не будет результата за понедельник-вторник (6−7 апреля), то в среду (8 апреля) мы отменим постановление, рынки будут закрыты», — обещает Ляшко.

Напомним, 30 марта по Украине было разрешено частично возобновить работу легальных продуктовых рынков при согласии местных властей. К открывшимся торговым точкам предъявлен ряд требований: следить за дистанцией между покупателями в очереди, обеспечить ношение масок покупателями и продавцами, не допускать скопления толпы (не более одного человека на 20 квадратных метров рынка).

В Киеве руководство города заявило, что рынки останутся закрытыми. В Запорожье один из рынков продолжал функционировать, игнорируя предписания. А в апреле директор рынка слег в больницу с коронавирусом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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