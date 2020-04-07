В Николаеве нет коронавируса: двух заболевших вылечили в Киеве

Украина

По состоянию на утро 7 апреля в Николаевской области, единственной в Украине, по-прежнему не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавируса. Супруги из Николаева, у который в Киеве выявили COVID-19, прошли лечение в Александровской больнице и выписались.

В конце марта николаевские СМИ сообщили о двух первых случаях заражения коронавирусом в Николаеве. Однако затем уточнили, что речь идет о супружеской паре николаевцев, обратившихся в Александровскую больницу Киева, где им и был поставлен диагноз COVID-19. Таким образом оба случая были зафиксированы в столице.

После своего выздоровления руководитель одной из финансовых компаний Анна Замазеева (именно ей пришлось пережить с мужем это испытание), на своей странице в Facebook рассказала о том, что на самом деле произошло.

«Хочу, чтобы люди знали как COVID-19 стал реальностью моей семьи. Без стеснения расскажу, мы с мужем получили положительный результат на коронавирус и это может случиться с каждым.

Изначально, у мужа все выглядело, как простуда:

1-й день — 37,5 насморк (пошутили точно не коронавирус)

2-й и 3-й день — 37,5 (насморк пропал, пропало обоняние)

4-й-5-й — температура 38,3 (легко сбивается, ломит тело, очень ломит). Анализ крови идеальный, терапевт при осмотре говорит, так протекают ОРВИ до 7 дней.

Бдительность усыплена, радуемся, возвращаемся домой, хотя наш друг настаивает мчаться в инфекционную и предупреждает, что вся клиническая картина может за ночь измениться. На 8-й день 39,5, паника и слезы, везу мужа в Николаевскую инфекционную больницу. Его в воскресенье в 21:00 принимает главный врач Светлана Федорова, которая во время пандемии работает круглосуточно, подавая отличный пример своему персоналу. Утром нам сообщают, что ПЦР возьмут, но результат ждать 3 -6 дней, поскольку анализ отправляют в киевскую лабораторию). Ситуация была критическая. В нашей стране единственное место, где быстро делали анализ на это время, — Киев, Александровская больница.

На вопрос, могу ли я забрать мужа, мне ответили да, имеете право. Подъехали под бокс больницы. Мне отдали мужа, сообщили, что сделали рентген — у него двусторонняя пневмония. От Николаевской инфекционной до приемного покоя Александровской мы ехали без единой остановки…

Нас оформили и приняли, на следующие сутки был поставлен диагноз COVID-19, положительный результат ПЦР у мужа и у меня. Низкая сатурация, 3 дня под кислородной маской и плюс к 9 дням болезни 11 дней интенсивного лечения коронавируса по мировым протоколам. У меня же ни одного симптома заболевания, даже симптомов ОРВИ не было. Мы попросили экстренно сообщить в город (Николаев. — Авт.), там быстро и оперативно взяли анализы у детей и родного брата, который самоизолировался с детьми и ждал нашего результата, у них ПЦР отрицательные.

Это не хайп, вирус есть, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, берегите себя, своих близких и людей рядом".

Анна Замазеева выразила также благодарность николаевским и киевским врачам.

«Когда в течение 11 дней полной изоляции к тебе заходят врачи, медперсонал в защитных костюмах, респираторах, очках, перчатках — ты видишь только глаза. Никогда, никогда не обращала внимания, какие же красивые глаза у людей и как много они говорят, когда улыбаются тебе глазами, сочувствуют, переживают, успокаивают, смеются, — это волшебство. В глазах человека видна душа».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему Николаевская область — единственная в Украине, где нет коронавируса.

В то же время главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко обратилась к украинцам с призывом не испытывать судьбу и рассказала о пациенте, спасти которого не удалось.



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