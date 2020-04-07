Бензин дешевеет: когда цены на заправках в Украине снизятся еще

Деньги

Бензин на украинских автозаправках наконец-то начал дешеветь. Снижение цен началось еще в марте, а с начала апреля литр бензина А-95 подешевел еще на 93 копейки, дизельного топлива — на 88 копеек, а сжиженного газа — на 35 копеек. По состоянию на 7 марта в среднем по Украине стоимость бензина А-95 составляет 24,48 грн за литр, дизтоплива — 23,93 грн, сжиженного газа, — 10,35 грн. Главным фактором, влияющим на стоимость горючего в Украине остается резкое падение мировых цен на нефть и, как следствие, на нефтепродукты. Причем ситуация на мировом рынке сейчас складывается таким образом, что период дешевой нефти может продлиться довольно долго. Так что же происходит, и стоит ли украинцам ожидать дальнейшего снижения цен на заправках.

«Замедлить снижение цен может карантин»

Начнем с текущей ситуации в Украине. Как в конце марта заявил в официальном сообщении Антимонопольный комитет Украины, по расчетам специалистов, потенциал снижения розничных цен на бензин составляет 3−5 гривен на литре. Даже если горючее уже подешевело на 1−2 гривни, то все равно остается потенциал для снижения цен еще на 2−3 гривни. Это подтверждают и эксперты.

«Если будет стабильным курс, в пределах 27−27,5 грн/долл., а также будут благоприятные макроэкономические показатели (кредит от МВФ, понимание с карантином, перезапуск экономики), то, я думаю, на заправках есть потенциал для дальнейшего снижения цен еще на 2 гривни за литр, — сообщил в эфире проекта „НаКарантине“ на YouTube-канале enkorr заместитель главы дивизиона „Нефть“ НАК „Нафтогаз Украины“ и директор по коммерческим вопросам АО „Укргаздобыча“ Сергей Федоренко. — Но хочу подчеркнуть, что „притормозить“ снижение цен может рост затрат сетей АЗС в связи с падением уровня потребления горючего из-за введенного карантина».

А что происходит на мировом рынке? В понедельник, после небольшого роста накануне, нефть вновь подешевела. Стоимость барреля нефти Brent упала на 4,16% до 32,69 доллара, а нефти марки WTI на 6,56%, до 26,46 доллара. Инвесторы с разочарованием отреагировали на отсрочку виртуальной встречи основных экспортеров нефти, на которой, как ожидалось, подписанты сделки ОПЕК+ попытаются сбалансировать залитый сырьем рынок. Встреча была перенесена на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Саудовской Аравией. В то же время глава суверенного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и Саудовская Аравия «очень-очень близки» к соглашению.

Напомним, предыдущее трехлетнее соглашение о стабилизации цен на нефть провалилось в начале марта, после того как Саудовская Аравия и Россия обвинили друг друга в неспособности найти компромисс на саммите ОПЕК+ в Вене. Возникает естественный вопрос, как теперь будут развиваться события на мировом нефтяном рынке и чего стоит ждать украинским автовладельцам.

«Нефть просто некуда будет продавать и негде хранить»

— Дональд Трамп написал в Twitter, что он позвонил принцу Саудовской Аравии, который, по словам Трампа, общался с президентом России, и Трамп надеется, что они сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — После этого заявления президента США стоимоть нефти стала расти. Но, как я полагаю, ценам на нефть это уже не слишком поможет. Да, вероятно, цена сорта Brent будет торговаться по 30−35, вместо 20−25 долларов за баррель в течение этого года, однако на большее рассчитывать не стоит. Даже если ОПЕК+ договорится о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки, как того хочет Трамп, это уже никак не поменяет фактическую ситуацию на нефтяном рынке, и все это действие будет носить лишь номинальный, декларативный характер.

Причина достаточно банальна и вытекает из простейших расчетов. Мир до кризиса потреблял около 100 млн баррелей нефти в сутки. Но сейчас мировой спрос, по разным оценкам, упал на 15−25 млн баррелей при том, что добыча нефти не упала. И текущая разница в добыче и потреблении нефти увеличивает складские запасы нефти и нефтепродуктов по всему миру на эти 15−25 млн баррелей ежесуточно. К примеру, наибольшее снижение спроса зафиксировано в потреблении керосина в авиации. Если раньше мир сжигал керосина в объеме 7 млн баррелей ежедневно, то сейчас его потребление упало чуть ли не до 1,3 млн баррелей в сутки. И при таком положении дел, если взять за ориентир среднюю величину по избытку нефти в размере 20 млн баррелей в сутки, то за 50 дней мир накопит 1 млрд баррелей избыточных запасов.

Совершенно очевидно, что ОПЕК+ не сможет сократить добычу нефти буквально с завтрашнего дня. Нужно время на то, чтобы договориться, и время на фактическое исполнение договоренностей. И если в самом оптимистическом варианте с мая они все же сократят добычу, то мир за это время успеет накопить просто огромные избыточные запасы. В апреле и марте будет 61 день роста запасов, и к этому нужно прибавить сокращение потребления нефти в Китае в феврале и январе. В общем, все это может привести к росту запасов нефти на 1,5 млрд баррелей, прежде чем они сократят добычу. Причем в мире, даже после сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в мае, все еще сохранится избыток предложения в размере 5−15 млн баррелей в сутки при сохранении карантина.

Однако все это вообще может не иметь значения, поскольку в мире могут просто закончиться свободные резервуары для хранения нефти еще до того, как ОПЕК+ сознательно начнет сокращать добычу. То есть речь идет о том, что с высокой долей вероятности даже без каких-либо соглашений добыча нефти через месяц упадет до уровня спроса, то есть сократится сама по себе на 15−25 млн баррелей. То есть на величину даже большую, чем потенциально хочет Дональд Трамп, поскольку нефть просто некуда будет продавать, отгружать и негде хранить. Поэтому никакого смысла в этом сокращении просто не будет, — считает эксперт.

«Экономический кризис в мире затянет восстановление спроса на нефть на годы»

— Что касается развития рынка нефти после карантина, то и тут больших радужных перспектив на 2020 год просто нет, — продолжает Михаил Федоров. - В лучшем варианте, даже если мировая экономика к лету полностью выйдет из карантина, на рынок нефти будут давить накопившиеся к тому моменту излишние запасы нефти в объеме 1−1,5 млрд баррелей. И чтобы их реализовать, потребуется 100−150 дней при дефиците добычи в размере 10 млн баррелей в сутки. Но спрос на нефть явно не восстановится единовременно, поскольку мировая экономика после карантина не выйдет на стопроцентную мощность сразу, мир будет испытывать экономические трудности и после карантина. Поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно, и его величина нескоро выйдет на свой докризисный уровень в 100 млн баррелей в сутки. Ввиду этого сокращение добычи нефти с 100 до 90 млн баррелей не изменит баланс на нефтяном рынке в течение всего 2020 года, даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

В худшем варианте коронавирус может тормозить мировую экономику и летом. И последующий экономический кризис в мире затянет восстановление спроса на нефть на годы, и все это время запасы нефти будут оказывать давление на нефтяные цены, создавая избыток предложения нефти, а ОПЕК+ за это время еще не раз успеет поссориться и поменять свои планы. Поэтому мечты Трампа вряд ли сбудутся, и нефти он никак помочь не сможет.

Что касается переговоров, самое интересное это то, какая позиция будет у Саудовской Аравии. Ранее они добывали 9,7 млн баррелей нефти в сутки, а с 1 апреля увеличили свое предложение до 12 млн баррелей. И когда речь идет о сокращении добычи на 10 млн баррелей на всех, то каков будет вклад Аравии и с какого уровня, с 12 или с 9,7 млн баррелей. Саудовская Аравия вполне может сказать, что сократит свою добычу, например, на 3 млн из общих 10 млн баррелей, но с уровня текущего предложения в объеме 12 млн баррелей в день, то есть до 9 млн баррелей. А в этом случае фактическое сокращение относительно мартовских и февральских показателей составит всего 700 тысяч баррелей нефти. А такой подход явно не устроит других участников ОПЕК+. Также стоит принять во внимание тот факт, что президент России в конце прошлой недели обвинил Саудовскую Аравию в срыве прошлых переговоров, что в самой Саудовской Аравии было принято негативно и из-за чего потенциальная встреча была перенесена. Поэтому велик шанс, что стороны не смогут договориться и «великая сделка» Трампа просто не состоится, — считает Михаил Федоров.

Стоит напомнить, что с конца марта все российские экспортеры нефти работают в убыток. Небывалое падение мировых цен на нефть привело к тому, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы, которые несут российские компании, поставляя нефть заказчикам в Северо-Западной Европе и Средиземноморском регионе, превысили среднюю стоимость российской экспортной смеси Urals.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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