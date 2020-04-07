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Нападение на журналистов в Гидропарке Киева: суд принял первое решение по задержанному
В Киеве карантин запомнился рядом стычек в Гидропарке. 2 апреля один из мужчин, застигнутых на спортплощадке, напал на съемочную группу телеканала, готовившую сюжет. Как утверждали журналисты, их обидчик был уверен, что останется безнаказанным.
Полиция пресекла хулиганскую выходку, а Днепровский районный суд вынес решение по задержанному. До 3 июня мужчина должен будет находиться под домашним арестом.
При этом гражданин остается под следствием и подозревается в нарушении двух статей Уголовного кодекса: о насилии против журналистов (ч. 2 ст. 345−1) и о препятствовании журналистской деятельности (ч. 1 ст. 171).
Напомним, 6 апреля после ужесточения карантина в Гидропарке снова состоялись задержания. Так в отделение увезли мужчин, слишком бурно возмущавшихся из-за закрытия площадки с тренажерами. Кроме того, полиция выловила в Днепре «моржа» и напомнила купальщику о запрете посещать пляжи.
Фото Антон Геращенко/Facebook
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