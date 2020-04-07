Происшествия

Под Винницей мужчина подстрелил четверых полицейских: детали и фото с места происшествия

В Шаргороде Винницкой области мужчина устроил стрельбу по полицейским. Стрелок забаррикадировался в доме и оттуда открыл огонь из пистолета и охотничьего ружья. Ранены четверо правоохранителей, пытавшиеся урезонить неадеквата.

Полицию к дому вызвал сосед. Он жаловался, что дебошир угрожал убийством, размахивал оружием. Когда на место прибыли бойцы спецподразделения КОРД, хулиган закрылся в доме. На просьбы успокоиться и отдать оружие, гражданин не реагировал.

Спецназ принял решение штурмовать дом, а злоумышленник открыл огонь из ружья и пистолета по полицейским. Четверо спецназовцев получили ранения, тактику пришлось изменить. Группа разделилась, и пока одни бойцы разбили окно, отвлекая внимание хулигана, другие выбили дверь и задержали вооруженного правонарушителя.

Мужчина при задержании был ранен и сейчас находится в больнице под охраной. Полиции предстоит выяснить, откуда в доме взялось оружие. Изъятые ружье и пистолет отправлены на экспертизу.

Задержанного подозревают в насилии против полицейских и в покушении на жизнь правоохранителей. Если вину мужчины признают, ему может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом мужчина открыл огонь из ружья по наряду полиции, а затем скрылся на микроавтобусе. Задержали стрелка в районе Полтавы.

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