Как привести прическу в порядок в условиях карантина: советы стилиста (фото)

Стиль жизни

Карантин — нелегкое испытание для женщин, которые не могут обойтись без салона красоты. Ногти, брови, волосы — все это теперь нужно приводить в порядок самостоятельно. И в этом случае не обойтись без советов профессионалов. О том, как привести в порядок прическу в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала стилист Ольга Мачарова (ранее она давала советы по праздничным прическам.)

— Ольга, как быть, если отросли корни? Как правильно их окрасить или затонировать в домашних условиях?



— Даже если у вас однотонное окрашивание, это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Обычно формулу цвета составляет в салоне колорист. И она зависит от многих факторов. Например, от того, каков у вас натуральный цвет волос, есть ли седина и какой ее процент, какова структура волос. Нанести краску на волосы для равномерного окрашивания нужно не более чем за двадцать минут, а выдержать на волосах — 30−40 минут. Если нет особой срочности, все-таки дождитесь возможности окрасить волосы профессионально. Ведь исправить погрешности в окрашивании и добиться потом нужного оттенка может быть сложно и недешево. Если ждать невозможно, лучше закрасить волосы по пробору специальными спреями, маскирующими отросшие корни. Или свяжитесь с вашим стилистом и проконсультируйтесь. Не стоит в домашних условиях осветлять волосы, так как этот процесс сложный и имеет очень много рисков, в их числе потеря волос и химические ожоги.

Кондиционеры-спреи не только разглаживают волосы и делают их блестящими, но также защищают от различного рода повреждений и сечения на концах (фото из альбома Ольги Мачаровой)

— А как быть, если светлые пряди пожелтели?

— Можно приобрести профессиональные средства по уходу за волосами для блондинок. Шампуни и бальзамы в таких линейках имеют в составе компоненты, которые нейтрализуют желтый цвет. Если же вам нужен определенный оттенок, снова же обратитесь к своему мастеру за советом. А в идеале дождитесь возможности профессионально тонировать волосы.

— Как быть, если отросла челка и мешает? Можно ли ее укоротить самостоятельно и как?

— Это непростая процедура даже для начинающих мастеров, поэтому, если не хотите получить результат, который вас расстроит, не стригите челку самостоятельно. Если она уж очень вам мешает, подколите ее невидимками или уберите со лба с помощью ободка либо повязки.

— Как можно карантин обратить на пользу волосам?

— Карантин — это лучшее время для волос. Наконец они могут отдохнуть от ежедневных «пыток» фенами и утюжками, тугих хвостов и постоянных стрессов. Просто придерживайтесь простых правил: не забывайте о витаминах в своем рационе и выпивайте дневную норму воды. Кроме того, сейчас лучшее время для ухода за волосами. Если вы хотите, чтобы ваши волосы как можно дольше оставались в красивой форме, имели блеск и не обламывались на концах, регулярно повторяйте несколько простых ритуалов.

Всегда хорошо промывайте волосы шампунем. Очень важно подобрать его в соответствии с типом ваших волос. При использовании правильно подобранного шампуня вас перестанет беспокоить зуд из-за хлорированной воды, не будет перхоти и практически перестанут выпадать волосы. Очень важно правильно мыть голову. Перед тем как нанести шампунь на волосы, сначала слегка разотрите его в ладошках. Когда шампунь немного вспенится, он перестанет растекаться по рукам. Потом распределите на четыре зоны, а точнее, нужно провести ладонями сверху, на висках и снизу на затылок и после начинать вспенивать массажными движениями. Таким образом, вы будете намного эффективнее и, что немаловажно, экономнее

использовать средство для мытья волос.

— Как часто нужно наносить уходовые маски? И как правильно это делать?

— Маску нужно использовать не чаще двух раз в неделю. Они есть увлажняющие, питательные, восстанавливающие, для блондинок, для окрашенных волос, а также для кудрявых или сильно поврежденных… Наносить маску нужно следующим образом: сначала слегка отжать волосы после мытья. Наносить нужно, начиная с концов и до середины волос. Корни не трогайте, в этой части наши волосы не повреждены, к тому же из-за маски на корнях волосы теряют объем и быстрее жирнятся. После того как нанесли маску, можно укутать голову в полотенце, но это не обязательно. Выдерживайте маску четко указанное в инструкции время.



— Как лучше использовать кондиционер?

— Советую пользоваться кондиционерами-спреями. Они не только разглаживают волосы и делают их блестящими, но также защищают от различного рода повреждений и сечения на концах. У кондиционеров-спреев больше плюсов, чем у обычных смываемых, которые наносят после использования шампуня и потом, прочесав волосы, смывают. Они удобнее в использовании и экономнее. Кондиционер-срей можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы. На влажных волосах он лучше распределяется и помогает с легкостью прочесать волосы.

Наносить маски стилист рекомендует не чаще двух раз в неделю (фото из альбома Ольги Мачаровой)

— Сегодня все мы переживаем непростой период. Как, с вашей точки зрения, изменится ваша сфера деятельности после пандемии? Строже ли станут санитарные нормы?

— Сложно делать прогнозы. Думаю, как и в других сферах обслуживания, стоит ждать снижения цен на услуги. Что касается санитарных норм, то и до сих пор они были достаточно строгие. Но далеко не все салоны и мастера соблюдают эти требования.

— Повлияет ли пандемия на моду в прическах?

— ‌Однозначно. Многие женщины откажутся от дорогостоящего сложного окрашивания до того времени, пока не стабилизируется их финансовое положение. Самой востребованной будет средняя длина волос — то есть чуть ниже плечей. Она удобна и экономична в том плане, что обновлять ее достаточно раз в три месяца, а если правильно ухаживать за волосами, то и реже. А вот короткая стрижка более требовательна, ходить в салон ее обладательницам приходится гораздо чаще.

Ольга Мачарова: «Карантин - лучшее время для волос. Наконец они могут отдохнуть от ежедневных "пыток" фенами и утюжками, тугих хвостов и постоянных стрессов» (фото из альбома Ольги Мачаровой)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Здоровья и терпения! В это непростое время найдите для себя дома интересное и полезное занятие. Время карантина, думаю, нам дано для того, чтобы мы что-то поняли или переосмыслили, чему-то научились, и, возможно, пересмотрели свои приоритеты.

Ранее Ольга Мачарова рассказывала «ФАКТАМ» о модных укладках и декоре, который можно использовать для создания причесок.

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