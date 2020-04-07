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В Одессе украли "Полку добра" для нуждающихся горожан (фото, видео)
В непростое время, которое нынче переживают многие страны, включая Украину, некоторые одесские предприниматели решили помочь нуждающимся согражданам. Так, в ряде районов мегаполиса появились «полки, столики и уголки добра», где каждый малоимущий бесплатно может взять себе продукты питания, оставленные как администрациями торговых точек, так и покупателями.
Кроме того, немало одесситов в магазинах (у касс) рассчитываются за пожилых людей — наших бабушек и дедушек. Однако есть и другие…
В понедельник, 6 апреля, установленную на 6-й станции Большого Фонтана «Полку добра» попросту «увели». Самым наглым образом — средь бела дня. Это зафиксировала камера видеонаблюдения: подошла женщина в защитной маске, прочитала вывеску, сорвала ее и выбросила, после чего взяла полку и скрылась в неизвестном направлении.
И это еще не все. На днях одесские волонтеры, массово обустроившие «жилища» для бездомных котов, обнаружили пропажу этих самых домиков.
Волонтеры опросили всех возможных свидетелей, также попытались получить видео с камер наблюдения, но им сообщили, что территорию с домиком в районе пляжа Отрада «камеры не охватывают».
Авторы проекта предположили, что причиной вандализма мог стать фейк о том, что животные переносят коронавирус. Однако ясность внес местный дворник, рассказавший, что сработанный ими «КОТтедж» разбили неизвестные вандалы, а ему только и осталось, что выбросить обломки в мусорный контейнер. Он сообщил об этом в полицию.
«Вот такой он — мир. Кто-то любит и делает домики для малышей из старой мебели, а кто-то просто портит все», — констатируют волонтеры.
Они написали заявление в полицию и выразили надежду, что «ответственных» найдут. Также планируют сделать еще больше домиков для бесприютных животных и подумать об их безопасности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ужесточившиеся правила карантина предусматривают, что люди старше 60 лет должны сидеть дома, поскольку относятся к группе повышенного риска и поэтому им необходима самоизоляция. Обеспечивать их продуктами обязаны родственники или социальные службы.
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