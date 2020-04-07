Украина

Подключили к аппарату ИВЛ: появились тревожные данные о маленьком ребенке с коронавирусом в Винницкой области

В Винницкой области двухлетнего мальчика, заболевшего коронавирусом, пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка ухудшилось и оценивается как стабильно тяжелое. Юный пациент остается под наблюдением врачей.

Как рассказал председатель Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский в эфире канала «Украина 24», мальчик из города Могилев-Подольский поступил к врачам около недели назад. Ребенок без сознания. К вирусной инфекции присоединилась бактериальная, а потому ребенку дают еще и антибиотики.

«Ситуация стабильно тяжелая… Но у ребенка современный аппарат искусственной вентиляции легких. Ребенка лечат по протоколу», — подчеркнул Скальский.

Напомним, к 7 апреля диагноз COVID-19 в Украине подтвердили у 1462 человек. В Винницкой области заболели 77 человек, в том числе семеро детей.

Фото mpmr.gov.ua

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