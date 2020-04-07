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DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом
Группа DCH Александра Ярославского возглавила рейтинг бизнесменов и структур, финансово помогающих государству бороться с коронавирусом в Украине. Об этом пишет «ДС», проанализировав открытые источники и выяснив, сколько уже потратили на борьбу с коронавирусом представители крупного бизнеса.
«С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажился целый ворох проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого числа пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты — костюмов, перчаток и масок. Государство и местные власти с обеспечением больниц не справляются, поэтому к решению проблемы подключился бизнес — от крупного до мелкого», — отмечают составители рейтинга роль предпринимателей в борьбе с COVID-19.
Помимо DCH Александра Ярославского, в перечень наиболее активных бизнес-структур также вошли агрохолдинги МХП Юрия Косюка и «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка, благотворительные фонды Рината Ахметова и Виктора Пинчука, «Эпицентр» супругов Герега, сеть супермаркетов «Сільпо» Владимира Костельмана, «Новая Почта» Вячеслава Климова и другие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, благодаря дружеским отношениям с китайским миллиардером Джеком Ма смог организовать оперативную доставку в Украину остродефицитных в мире высокоточных ПЦР-тестов. Уже 24 марта по линии «Ярославского — Джека Ма» в Киев прибыли первые 50 тыс. лабораторных тест-систем, 5 тыс. из которых доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона. После этого бизнесмен заявил о запуске масштабных программ противодействия эпидемии: первая предполагает закупку критически важных медтехники и других товаров медназначения, вторая — адресную поддержку социально уязвимых категорий харьковчан.
По состоянию на сегодня Ярославский закупил еще 100 тыс. ПЦР-тестов, которые на прошлой неделе уже привезли в Киев из Китая, а также проплатил деньги за 50 аппаратов ИВЛ от немецкого производителя, специализирующегося на выпуске такого оборудования. Совместно с городской властью Харькова бизнесмен профинансировал раздачу 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек местным пенсионерам.
Кроме того, по инициативе Ярославского и при его организационном участии харьковский истеблишмент закупил необходимые материально-технические ресурсы для больниц региона на 2,4 млн долларов.
«Я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка — пока мы не сотрем коронавирус в порошок. Понадобиться больше денег — дам больше», — сказал бизнесмен журналистам.
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