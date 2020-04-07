Время интернет-знакомств: Венера вошла в знак Близнецов

Стиль жизни

В начале апреля Венера вышла из знака Тельца и вошла в знак Близнецов, где пробудет четыре с половиной месяца — до 7 августа. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказывает известный астролог Людмила Булгакова. Ранее она дала советы, как себя вести во время «розового» суперлуния.

— Давайте сначала скажем, как вообще проявляется пребывание Венеры в знаке Близнецов, а потом сделаем поправку на современные реалии, которые вносят свои коррективы, — сказала Людмила. — Как отмечает в своих статьях известный астролог Сергей Вронский, во время пребывания Венеры в общительном и контактном знаке Близнецов люди легко знакомятся, причем не преследуя при этом каких-то конкретных целей в виде флирта или романа, а просто от нечего делать. Но, как это часто бывает, интерес к новому человеку появляется в ходе общения — как аппетит во время еды. Оказывается, что приятный собеседник еще и привлекательная женщина или обаятельный мужчина, вследствие чего образуется новая пара, а уж как в ней будут развиваться отношения, время покажет.

И чем меньше у людей мыслей о том, что связь будет иметь какие-либо последствия, тем охотнее они в нее вступают. Главное в таком общении не симпатия по отношению друг к другу и не вспыхивающая как по мановению волшебной палочки пресловутая «химическая реакция», а общность интересов. Если двум людям не о чем разговаривать, о взаимном интересе и говорить нельзя.

В обычном жизненном распорядке такие романы, как правило, легки и красивы, как в сказке: в ход идут конфеты и букеты, прогулки при Луне, чтение стихов и пение серенад под окном, бесконечные разговоры обо всем на свете, признания в любви, которые на поверку могут ничего и не стоить: Венера в Близнецах будет буквально тянуть человека за язык. В нынешней ситуации, когда чуть ли не весь мир живет в условиях карантина, «площадка» для знакомств из ночных клубов, ресторанов, театров и улице города переносится в интернет, который будет переживать настоящий бум в этом смысле. С одной стороны, это, конечно, менее приятно чем знакомство «вживую». С другой, интернет позволяет знакомиться с людьми из любой страны мира, что говорит об очень перспективном моменте: когда пандемия закончится, а рано или поздно это обязательно произойдет, вы сможете встретиться с ними в реальной жизни.

— Как в это время будут складываться отношения с родными и близкими людьми?

— Плохие отношения с ними станут хорошими, а те, что и так были замечательными, улучшатся. Что бы ни случилось в вашей жизни, именно родные и близкие окажут вам всемерную помощь и поддержку — как моральную, так и материальную. Если вы живете вместе с ними, то обычными станут посиделки, начинающиеся вечером и заканчивающиеся далеко за полночь. Вполне взрослые мальчики и девочки смогут снова почувствовать себя детьми, которые обращаются за советом или просто за беседой к маме. Впрочем, те, кто живет отдельно, смогут получить свою порцию внимания от родителей — телефона и мессенджеров пока еще никто не отменял. Только не забудьте в свою очередь уделить внимание собственным детям — они тоже в нем нуждаются.

— Звучит многообещающе. А негативные стороны у пребывания Венеры в знаке Близнецов есть?

— Это, прежде всего, неразборчивость в связях, которую будут демонстрировать многие из нас. Кажется, что в интернет-режиме это не так опасно, как в реальной жизни, но это не совсем так. В сети тоже много мошенников — брачных аферистов, альфонсов и просто непорядочных людей, от которых необходимо держаться подальше. Поэтому если кто-то просит вас перечислить деньги, хорошо подумайте, прежде чем делать это: велик риск того, что деньги вы потеряете, а человека в чате больше не увидите.

Вообще в это время важно быть острожными с любыми тратами, в том числе, и интернет-покупками. На сайтах, торгующих разного рода товарами, их не всегда можно рассмотреть досконально, поэтому легко купить что-то очень дорогое и при этом совершенно ненужное, о чем впоследствии придется пожалеть. Не рекомендуется также брать и давать деньги в долг — в любом случае их очень сложно, а в особых случаях и невозможно, будет вернуть.

— Какие еще сюрпризы преподнесет нам Венера, пребывая в знаке Близнецов?

— С 13 мая по 25 июня она будет находиться в ретроградном движении. А это значит, что все, о чем мы говорили выше, перевернется с ног на голову. Во избежание подвоха необходимо будет отказаться от новых знакомств с последующими отношениями, покупок и заключения брака. Зато в этот период в вашей жизни могут появиться люди из прошлого, вместе с которыми вы когда-то учились или работали, и, конечно же, те, к кому вы испытывали романтические чувства, но вынуждены были с ними расстаться, часто — не по своей воле. Таким образом вы получите шанс завершить эти отношения или, наоборот, продлить их — в зависимости от того, что вам нужно в каждом конкретном случае.

В период ретроградной Венеры не рекомендуется покупать предметы искусства — велик риск приобрести подделку вместо оригинала, подписывать финансовые договора и заключать сделки. А вот для поэтов, писателей и сценаристов это очень продуктивное время: они смогут создать настоящие шедевры, особенно, если будут писать о любви.

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