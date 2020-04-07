Происшествия

В Ивано-Франковской области разгорелся скандал вокруг смерти 61-летнего мужчины, зараженного коронавирусом. Зять покойного Дмитрий Соболь рассказал, что родителям его жены местные врачи долго не могли поставить диагноз и почему-то не делали ПЦР-тест на Covid-2019. Хотя у супругов были явные симптомы коронавируса, и накануне они контактировали с людьми, которые только вернулись из Италии. В результате была упущена целая неделя. А в критический момент, когда мужчина не смог самостоятельно дышать, его из Коломыи повезли в областной центр (хотя, по словам зятя покойного, необходимый аппарат искусственной вентиляции легких был в соседней больнице в той же Коломые). До областной больницы, которая находилась в 60 километрах от райцентра, мужчину не довезли — он умер в дороге.



- Теперь мы знаем, что значит лечение от коронавирусной инфекции в украинской провинции, — сказал «ФАКТАМ» Дмитрий Соболь. - Когда родители обратились к семейному врачу, они пожаловались на повышенную температуру, кашель, и сообщили, что недавно общались с соседями, которые только вернулись из Италии. Соседи уже тоже лежали с повышенной температурой (позже их госпитализировали в областную больницу, где у них подтвердился COVID-2019). Разве это не было основанием для того, чтобы заподозрить у родителей коронавирус? Но семейный врач не посчитала нужным направлять маму с папой на тесты и вообще как-либо их обследовать. Сказала, что эти симптомы «незначительные» и посоветовала им пить чай и побольше воды. При этом сказала, что прийти к ним не может, потому что вроде как сама болеет.

Читайте также: Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

По словам Дмитрия Соболя, первые симптомы у его тестя появились 15 марта. Но тогда это было незначительное повышение температуры (не выше 38) и слабый кашель. А через два дня температура поднялась у его жены.

- Но у мамы она сразу была выше 38, — говорит Дмитрий Соболь. — Уже потом, проконсультировавшись с врачами, мы узнали, что у папы могло не быть высокой температуры из-за сахарного диабета — у зараженных коронавирусом диабетиков наблюдалась такая особенность. Но в тот момент этого никто не знал, и семейный врач, которой родители позвонили 20 марта, ничего об этом не сказала. Тем симптомам, которые ей по телефону описали родители, врач не придала особого значения.

— Даже узнав, что ваши родители контактировали с людьми, которые только что вернулись из Италии?

- К сожалению, да. Получив от нее рекомендации пить горячий чай, родители попробовали позвонить на «103». Подробно рассказали диспетчеру о своей ситуации, но им в госпитализации отказали, направив их обратно к семейному врачу. Мы обращались на всевозможные горячие линии: Национальной службы здоровья, Минздрава, на горячую линию COVID-19 в Ивано-Франковской области… Но нигде не могли ничего посоветовать. Все отвечали: «Звоните семейному врачу. У нас только такая инструкция». Мы объясняли, что семейный врач сама сейчас болеет, но бесполезно. А на областной линии COVID-19 сказали, что могли бы госпитализировать родителей только в том случае, если бы фамилии приехавших из Италии людей, с которыми у мамы с папой был контакт, были в официальных списках зараженных коронавирусом. Того факта, что те люди тоже лежат дома с температурой, оказывается, недостаточно. Это очень странно, ведь соседи могли и не обратиться к врачу. А могли быть и вовсе бессимптомными носителями. Зато за помощью обратились наши родители со всеми признаками заражения COVID. Почему их госпитализация должна зависеть от того, есть ли фамилии их соседей в официальной базе зараженных?

Родители стали искать другие пути, и с помощью знакомых договорились, чтобы их все же приняли в больнице в Коломые. Приехали. Врач их послушала. Сказала, что у мамы сильные хрипы, а папа здоров. Ни рентгена, ни анализов, ни тем более тестов на коронавирус никто не делал. Маме прописали антибиотики, и родителей отправили домой.

После этого мы связались с главврачом Снятинской райбольницы (который является начальником семейного врача родителей), и он все же дал добро на госпитализацию мамы. Ее по «скорой» забрали в Коломыйскую районную инфекционную больницу. Папа остался дома.

Пост в Facebook зятя умершего мужчины вызвал большой резонанс

Читайте также: Смерть зараженной коронавирусом женщины в Черновцах: мама погибшей раскрыла страшные детали

— Маме сделали тест на COVID — 2019?

- Только на четвертый день после госпитализации. Первые четыре дня ей кололи антибиотики, но ее состояние только ухудшалось. Температура была уже выше 39, появился сильный кашель… Рентген показал пневмонию. В эти дни медперсонал приходил к ней только в защитных костюмах. Потом ей сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал негативный результат. Мы думали, что результат ПЦР-теста (который считается достовернее) будет позже. Но, как потом выяснилось, ПЦР-тест маме никто не сделал! Получив негативный результат экспресс-теста, врачи не посчитали это необходимым. Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-2019. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов. Маму перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. И мама ведь могла их заразить… Но об этом в больнице, очевидно, никто уже не думал. Более того, врач мамы даже говорил нам, что, наверное, она «симулирует, потому что ей не хватает внимания».

— В каком состоянии в это время был ваш тесть?

- До 24 марта все было более или менее нормально. А потом начала повышаться температура. Доходило до 37,9. Узнав, что соседей отвезли в Ивано-Франковск с коронавирусом, папа тут же позвонил семейному врачу. Она сказала ему принимать какие-то препараты, но ни о тестах, ни о госпитализации не было и речи. Папа принимал эти препараты, но лучше не становилось. А 27 марта — резкое ухудшение. Отец даже не успел нам позвонить. Мы об этом узнали после звонка по поводу дезинфекции дома родителей. Оказалось, отца отвезли в больницу в Коломые, а оттуда решили везти в Ивано-Франковск. Папе было очень тяжело говорить. Он начал задыхаться. Врачи из Коломыи подтвердили, что его состояние тяжелое. А через час мы узнали, что он умер в дороге.

Читайте также: «Врач сказал, что это конец»: украинку в Италии вылечили от коронавируса по новой методике

Дмитрий Соболь не понимает, зачем нужно было везти задыхающегося мужчину в областной центр, если необходимый ему аппарат ИВЛ был в Коломые.

- Этот аппарат был в реанимационном отделении районной больницы, которая совсем рядом. Почему было не отвезти отца туда? — говорит Дмитрий. — Но его зачем-то решили везти в областной центр, который находится в 60 километрах от Коломыи. Позже из разговора с главврачом мы узнали, что в инфекционной райбольнице, куда изначально привезли отца, аппарат ИВЛ тоже был! Оказалось, соседняя больница передала им этот аппарат еще в 20-ых числах марта. Но за неделю аппарат не подключили и даже не распечатали! А ведь, возможно, наличие этого аппарата в рабочем состоянии могло бы сохранить жизнь отцу…

После смерти отца лечащие врачи мамы вдруг забеспокоились. Опять стали приходить к ней в защитных костюмах. И тут-то и выяснилось, что ПЦР-тест они тогда так и не сделали, почему-то не посчитав это важным. После смерти папы сделали. ПЦР-тест показал положительный результат. То есть это все-таки был коронавирус. Хотя два экспресс-теста показывали негативный результат. Маму забрали в Ивано-Франковскую областную больницу.

— В каком она сейчас состоянии?

- Ей немного лучше, но лечение продолжается. В областной больнице также находится мой брат, а в районной — его жена с двумя детьми. Они уже неделю ждут результатов ПЦР-теста на COVID, но пока их так и не получили. Что касается соседей, от которых, вероятно, и заразились наши родители, то они тоже лежат в областной больнице с подтвержденным диагнозом. Среди них есть беременная женщина, которая находится в реанимации… В селе подняли тревогу только после смерти папы. До этого госпитализация целой семьи, у которой подтвердился коронавирус, почему-то никого особо не взволновала. Ни местных властей, ни даже папиного семейного врача… Никто не посчитал нужным хотя бы сделать отцу тест. Я, кстати, потом разговаривал с этим семейным врачом. Врач сказала, что у нее даже нет защитного костюма, поэтому она боится осматривать больных, которые могут быть заражены коронавирусом. Я так и не понял, действительно ли, когда родители к ней обращались, она болела. Подозреваю, что она просто побоялась к ним идти…

Читайте также: От дедушки до шестимесячного ребенка: в Ужгороде коронавирусом заболела семья диакона

По факту смерти 61-летнего мужчины в полиции открыли уголовное производство. Вскрытие показало, что причиной смерти стала вирусная пневмония. В областном департаменте здравоохранения утверждают, что вины врачей в произошедшем нет — дескать, семейный врач действовала по протоколу и не нарушила инструкций.

«Мужчина находился под наблюдением семейного врача как контактное лицо, без признаков заболевания. При первом же повышении температуры была вызвана бригада скорой помощи ля госпитализации» — сказал на брифинге заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Владимир Чемный.

Родные покойного же говорят, что температура у мужчины до госпитализации повышалась неоднократно, о чем он сообщал семейному врачу. По словам Дмитрия Соболя, то, что «семейный врач не нарушила инструкций» как раз и пугает — значит, возможно, проблема как раз в инструкциях.

- Надеюсь, что все эти процессы будут пересмотрены, — говорит мужчина. — Когда мы поняли, что родители, вероятнее всего, заразились коронавирусом, мы подняли на ноги всех, кого могли. Еле добились, чтобы маму госпитализировали — «по инструкциям» ведь было не положено. И мы все равно потеряли отца… Семейный врач, которая за это время даже ни разу его не видела, называла его симптомы незначительными, а у него в это время развивалась двусторонняя пневмония. Было упущено драгоценное время. И ведь не исключено, что врачи, которые несколько дней контактировали с мамой без защиты, уже тоже заразились. Остается надеяться, что они изолированы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области, которая тоже была заражена коронавирусом. У умершей Татьяны Вишиван было тяжелое хроническое заболевание, но ее родные предполагают, что женщину можно было бы спасти, если бы местные врачи не упустили время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter