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Происшествия

В Харькове неизвестные избили двух полицейских начальников: инцидент попал на видео

22:16 7 апреля 2020 100
В Харькове неизвестные избили двух полицейских начальников: инцидент попал на видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения в Харькове, где неизвестные совершили нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

В кадре видно, что инцидент произошел на проезжей части улицы Пискуновской.

Офицеры получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Напомним, сведения о нападении были внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по части 4 статьи 296 («Хулиганство») и части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовнгого кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.

Отметим, что в январе 2019 года в Харькове стреляли в сотрудника полиции, который устанавливал причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия «Сармата» Олешко. Резонансное убийство ветерана АТО произошло 31 июля 2018 года в Бердянске.

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