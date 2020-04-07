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В Харькове неизвестные напали на двух полицейских начальников
В Харькове неизвестные совершили нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.
Инцидент произошел 6 апреля около 20:30 в районе улицы Пискуновской.
Офицеры получили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе харьковского главка полиции.
Сведения о нападении внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по части 4 статьи 296 («Хулиганство») и части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовнгого кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет.
В соцсетях тем временем сообщают, что оба пострадавших офицера госпитализированы, их состояние остается тяжелым.
Напомним, в Киеве в начале марта отправили под арест злоумышленника, напавшего на сотрудницу полиции и разбившего ей нос.
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