Жена все равно круче: футболист сборной Украины исполнил невероятный трюк (видео)

Спорт

Футболист венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин, еще до пандемии коронавируса получивший от Андрея Шевченко дебютный вызов в сборную Украины, продемонстрировал свое мастерство во время карантина в Будапеште. Подопечный Сергея Реброва ударом с расстояния отправил мяч для пинг-понга в стоявший на полу бокал.

«Подвиг» любимого попыталась повторить жена Игоря Карина. И после нескольких неудачных попыток девушка решила бросить мячик рукой. Получилось круче, чем у мужа — бокал вдребезги (листайте — видео)!

Кстати, видео, появившееся на странице Харатина в Instagram, стало «вирусным», и его разместили на своих сайтах ведущие спортивные издания Европы. В частности, испанская Marca.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Игорь Харатин в составе «Ференцвароша» стал чемпионом Венгрии.

Фото Instagram

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