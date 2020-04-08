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Жена все равно круче: футболист сборной Украины исполнил невероятный трюк (видео)
Футболист венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин, еще до пандемии коронавируса получивший от Андрея Шевченко дебютный вызов в сборную Украины, продемонстрировал свое мастерство во время карантина в Будапеште. Подопечный Сергея Реброва ударом с расстояния отправил мяч для пинг-понга в стоявший на полу бокал.
«Подвиг» любимого попыталась повторить жена Игоря Карина. И после нескольких неудачных попыток девушка решила бросить мячик рукой. Получилось круче, чем у мужа — бокал вдребезги (листайте — видео)!
Кстати, видео, появившееся на странице Харатина в Instagram, стало «вирусным», и его разместили на своих сайтах ведущие спортивные издания Европы. В частности, испанская Marca.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Игорь Харатин в составе «Ференцвароша» стал чемпионом Венгрии.
Фото Instagram
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!