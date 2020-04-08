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Ниже, чем в Италии: в Минздраве назвали показатель смертности от коронавируса в Украине
Текущий показатель летальности коронавирусной инфекции в Украине составляет 3,1%, при этом общее количество заболевших почти достигло 1,7 тысячи человек. Такие данные на ежедневном брифинге озвучил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Согласно его выводам, смертность от COVID-19 в Украине находится на значительно меньшем уровне, чем в соседних странах ЕС.
«Если сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании показатель летальности составляет 9,9%, в Италии — 12,6%», — констатировал Ляшко.
По его словам, самый низкий показатель летальности фиксируют в Южной Корее (1,5%) и в Германии (там он не достигает 2%).
Напомним, пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в середине-конце апреля.
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