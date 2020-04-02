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Главный санврач Ляшко докладывает о ситуации с коронавирусом: трансляция брифинга (видео)
Украина плавно приближается к пику эпидемии COVID-19. Из-за границы в страну вернулись сотни тысяч заробитчан, многие из которых прибыли из Италии, Испании, Германии — стран, где коронавирус уже забрал тысячи жизней.
Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко ежедневно в 10:00 выступает со свежей информацией об эпидемиологической ситуации в стране.
По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине зафиксированы 942 случая заражения, 23 человека умерли.
Как известно, в Украину только недавно начали поставлять тесты на коронавирус. После этого статистика заболеваемости резко пошла вверх. Пик эпидемии ожидается в середине-конце апреля.
Еще в марте Украина перешла в режим жесткого карантина, большинство магазинов и предприятий перешли на удаленную работу. Сотни тысяч наших сограждан сидят дома, поскольку это один из немногих действенных методов предотвращения быстрого распространения коронавируса по стране. «ФАКТЫ» рассказывали, чем можно себя занять на карантине.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..