27.20 / 27.75 29.23 / 30.12
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Главный санврач Ляшко докладывает о ситуации с коронавирусом: трансляция брифинга (видео)

9:45 3 апреля 2020 449
Виктор Ляшко&nbsp;— главный санврач Украины
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Украина плавно приближается к пику эпидемии COVID-19. Из-за границы в страну вернулись сотни тысяч заробитчан, многие из которых прибыли из Италии, Испании, Германии — стран, где коронавирус уже забрал тысячи жизней.

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко ежедневно в 10:00 выступает со свежей информацией об эпидемиологической ситуации в стране.

По состоянию на 10:00 3 апреля, в Украине зафиксированы 942 случая заражения, 23 человека умерли.

Как известно, в Украину только недавно начали поставлять тесты на коронавирус. После этого статистика заболеваемости резко пошла вверх. Пик эпидемии ожидается в середине-конце апреля.

Еще в марте Украина перешла в режим жесткого карантина, большинство магазинов и предприятий перешли на удаленную работу. Сотни тысяч наших сограждан сидят дома, поскольку это один из немногих действенных методов предотвращения быстрого распространения коронавируса по стране. «ФАКТЫ» рассказывали, чем можно себя занять на карантине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

кровати в больнице

В Украине новые смерти от коронавируса, количество зараженных приближается к тысяче

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Пожарные

Смертельный пожар в Киеве: на свалке нашли два трупа (фото)

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер