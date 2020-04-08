Украина

Празднование Пасхи во время карантина: Епифаний сделал важное заявление

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, встретившийся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил, что в пасхальные праздники по телевидению должны транслироваться церковные службы, которые могут смотреть прихожане, оставшиеся дома из-за карантина.

«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали: несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам», — цитирует Митрополита Епифания Православная церковь Украины.

Отмечается, что предстоятель ПЦУ уже второй раз за последнее время встретился с Владимиром Зеленским, который ранее призвал украинцев на Пасху соблюдать карантинные требования, отметив, что не следует создавать опасность для здоровья и жизни ближних.

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