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Празднование Пасхи во время карантина: Епифаний сделал важное заявление
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, встретившийся с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил, что в пасхальные праздники по телевидению должны транслироваться церковные службы, которые могут смотреть прихожане, оставшиеся дома из-за карантина.
«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали: несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам», — цитирует Митрополита Епифания Православная церковь Украины.
Отмечается, что предстоятель ПЦУ уже второй раз за последнее время встретился с Владимиром Зеленским, который ранее призвал украинцев на Пасху соблюдать карантинные требования, отметив, что не следует создавать опасность для здоровья и жизни ближних.
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