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Украина

В Минюсте заговорили об освобождении заключенных из-за коронавируса

11:42 8 апреля 2020 130
Заключенный
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Министерстве юстиции Украины поддерживают идею амнистии в условиях пандемии коронавируса, однако заявляют, что речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об «ограниченном и обоснованном количестве». Ранее сообщалось о проверке соблюдения карантинных мероприятий в Лукьяновском СИЗО.

«Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества… Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире или доме за счет каких-то сбережений», — пишет министр юстиции Денис Малюська на своей страничке в социальных сетях.

По его мнению, массовая амнистия может повлечь за собой как увеличение больных коронавирусной инфекций, так и существенно ухудшить криминогенную ситуацию. «Поэтому мы поддерживаем продуманные меры — законопроект об амнистии, который позволит выйти на свободу около девятистам осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний», — отметил министр юстиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после проверки в Лукьяновском прокуратура Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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