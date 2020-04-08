- 12:00 Избиение полицейских в Харькове: в сети появилось новое видео
- 11:58 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:42 В Минюсте заговорили об освобождении заключенных из-за коронавируса
- 11:38 В ОРЛО зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
- 11:33 У кинозвезды на карантине произошел нервный срыв: одновременно сломались пылесос, принтер и посудомойка
- 11:32 Пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин
- 11:29 В чем выйти за хлебом во время карантина: Леся Никитюк показала эффектные наряды
- 11:15 Зараженная коронавирусом украинка родила мальчика: что известно о состоянии здоровья малыша
- 11:13 Оставайтесь дома — мы прикроем: военные записали трогательное видео
- 11:12 Молодой муж Бабкиной заговорил о ее состоянии
- 10:57 Празднование Пасхи во время карантина: Епифаний сделал важное заявление
- 10:45 Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения: что с ним
В Минюсте заговорили об освобождении заключенных из-за коронавируса
В Министерстве юстиции Украины поддерживают идею амнистии в условиях пандемии коронавируса, однако заявляют, что речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об «ограниченном и обоснованном количестве». Ранее сообщалось о проверке соблюдения карантинных мероприятий в Лукьяновском СИЗО.
«Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества… Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире или доме за счет каких-то сбережений», — пишет министр юстиции Денис Малюська на своей страничке в социальных сетях.
По его мнению, массовая амнистия может повлечь за собой как увеличение больных коронавирусной инфекций, так и существенно ухудшить криминогенную ситуацию. «Поэтому мы поддерживаем продуманные меры — законопроект об амнистии, который позволит выйти на свободу около девятистам осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний», — отметил министр юстиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после проверки в Лукьяновском прокуратура Киева инициировала проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.