Денисова проверила соблюдение карантина в Лукьяновском СИЗО: результаты печальны (видео)

Здоровье и медицина

Проведен мониторинг содержания осужденных к пожизненному лишению свободы в ГУ «Киевский следственный изолятор». Ранее сообщалось, что коронавирус мог проникнуть в Лукьяновское СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Facebook, что персонал на посту не знаком с требованиями к условиям карантина в пенитенциарных учреждениях. Отсутствует всякая информация о необходимых мерах.

На посту и в санузле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Не дезинфицируются камеры. Влажную уборку с раствором хлора выполняют заключенные. Средства индивидуальной защиты имеются лишь у медперсонала.

Диетическое питания осужденным приносят в использованных пластмассовых коробках от сельди и майонеза.

Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных.

Ранее сообщалось, что на территории Лукьяновского СИЗО обнаружили две гранаты.

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