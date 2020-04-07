26.73 / 27.23 28.64 / 29.44
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Денисова проверила соблюдение карантина в Лукьяновском СИЗО: результаты печальны (видео)

17:22 7 апреля 2020 93
СИЗО
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Проведен мониторинг содержания осужденных к пожизненному лишению свободы в ГУ «Киевский следственный изолятор». Ранее сообщалось, что коронавирус мог проникнуть в Лукьяновское СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Facebook, что персонал на посту не знаком с требованиями к условиям карантина в пенитенциарных учреждениях. Отсутствует всякая информация о необходимых мерах.

На посту и в санузле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Не дезинфицируются камеры. Влажную уборку с раствором хлора выполняют заключенные. Средства индивидуальной защиты имеются лишь у медперсонала.

Диетическое питания осужденным приносят в использованных пластмассовых коробках от сельди и майонеза.

Помещения не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных.

Ранее сообщалось, что на территории Лукьяновского СИЗО обнаружили две гранаты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жесткий карантин отменят не раньше середины мая,&nbsp;— СМИ

Жесткий карантин отменят не раньше середины мая, — СМИ

Инцидент в Броварах&nbsp;— скрин с видео

«Полицейский бил меня головой об асфальт»: в Броварах разгорелся скандал вокруг избиения адвоката (фото, видео)

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер