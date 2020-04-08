Знаменитый экс-футболист «Ливерпуля» попал с дочерью в ДТП (фото)

Спорт

Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», знаменитый экс-футболист Йон Арне Риисе и его 19-летняя дочь Ариана попали в ДТП в родной Норвегии, сообщает издание Dagbladet. Авария произошла в ночь на среду, когда они возвращались домой в Олессун.

Как сообщили представители полиции, во время движения перед авто футболиста возникло неожиданное препятствие, и он, повернув резко руль влево, врезался в отбойник. Прибывшие на место ДТП полицейские и врачи, обнаружили Риисе и его дочь в сознании. Несмотря на то, что пострадавшим удалось избежать серьезных травм, их все-таки госпитализировали, хотя утром в среду отпустили домой. Полиция ведет разбирательство, однако не подозревает, что происшествие связано с чем-то криминальным.

Йон Арне Риисе с детьми

Напомним, что Риисе выступал за «Ливерпуль» в 2001 — 2008 годах, выиграв с командой Лигу чемпионов-2004/2005 и два Суперкубка Европы (в 2001-м и 2005-м). До завершения карьеры в 2017 году он играл также за «Монако», «Рому», «Фулхэм», АПОЕЛ, «Дели Динамо» и «Ченнай Титанс». Норвежец выигрывал чемпионаты Франции и Кипра, побеждал в Кубках Англии и Кипра, Кубке английской лиги. В футболке сборной Норвегии знаменитый защитник, ныне тренирующий на родине команду третьего дивизиона «Флинт», провел 110 матчей (национальный рекорд!) и забил 16 голов.

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Фото Getty Images, Instagram



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