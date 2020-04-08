В Полтаве начали ЗD-печать многоразовых защитных масок (фото, видео)

Украина

Пока японская автомобильная корпорация Toyota только собирается наладить выпуск многоразовых защитных экран-масок для лица, которые в условиях распространения короновируса стали очень востребованными, сотрудники Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка» уже отпечатали первую партию этого ходового сейчас товара.

— Сейчас, реагируя на потребности общества, многие европейские университеты начали использовать 3D-технологии для изготовления защитных приспособлений, — рассказывает ректор Полтавской политехники профессор Владимир Онищенко. — Взяв за образец модель, предложенную польскими коллегами, которая сейчас успешно копируется в ряде стран, заместитель заведующего кафедрой архитектуры строений и градостроительства Андрей Конюк и доцент Константин Трегубов несколько ее усовершенствовали. В частности, сделали более удобной посадку щитка на лоб, что обеспечивает ему лучшее прилегание к лицу. Держатель на голове тоже стал надежнее и функциональнее: на нем сделано несколько выступов, за которые цепляются плоские резинки для крепления (они прилагаются отдельно). То есть каждый может подобрать крепление в зависимости от анатомического строения головы.

Ректор Владимир Онищенко

Экран-маски, пока учебный процесс осуществляется дистанционно, производятся на 3D-принтере, который установлен в учебной лаборатории, где студенты обычно занимаются своими научными работами. Расходными материалами — пластиковыми нитками высокого качества, которые плавятся при температуре 250 градусов, — производителей обеспечивает руководство университета. На изготовление одной такой маски требуется не менее двух с половиной часов, поэтому за день получается напечатать пять-шесть изделий.

— Пластиковыми масками местного производства уже обеспечены охранники и вахтеры университета, которые каждый день вынуждены общаться со многими людьми. А к концу недели первая партия защитных приспособлений (порядка двух десятков) будет бесплатно передана в областную инфекционную больницу, где пока находится всего один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На первом этапе этого будет достаточно, — дополнила руководитель медиацентра Полтавской политехники Ольга Ружицкая.

Печать маски на принтере

Экран-маска, как известно, защищает не только слизистую глаз, но и кожные покровы, которые остаются открытыми при ношении обычной медицинской маски. При этом ее можно дезинфицировать и использовать неоднократно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезной проблеме с защитными масками и халатами в ужгородской больнице. По словам работающего в этом учреждении врача, в пульмонологическом отделении медикам выделяют всего одну-две маски на дежурство, а халатами вообще не обеспечивают.

«ФАКТЫ» писали также о том, что, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), медицинские маски нужно носить лишь заразившимся коронавирусом, а также тем, кто с ними контачит. А для здоровых людей лучший способ защититься — это правильно и часто мыть руки.

Фото: медиацентр Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка»

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