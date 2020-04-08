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От коронавируса умер чемпион Европы, только недавно похоронивший отца
Известный в прошлом итальянский бегун Донато Сабиа умер в 56 лет после того, как заразился коронавирусом, сообщает La Repubblica.
По информации издания, бывший спортсмен был госпитализирован две недели назад в одну из клиник города Потенца. Однако, несмотря на все старания врачей, спасти жизнь Сабиа не удалось. В конце марта из-за COVID-19 умер его отец.
Донато Сабиа был участником Олимпийских игр 1984 и 1988 годов. В беге на дистанции 800 метров он в обоих случаях доходил до финалов, где занял пятое и седьмое места соответственно. Кроме того, Сабиа был шестикратным чемпионом Италии, а в 1984 году стал в Гетеборге чемпионом Европы в закрытых помещениях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 82-летняя мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса.
Фото Getty Images
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