27.01 / 27.46 28.99 / 29.75
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Брестское «Динамо» с Милевским и Хачериди победило парней Вернидуба в полуфинале Кубка Беларуси (видео)

21:21 8 апреля 2020 3
Евгений Хачериди и Артем Милевский
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Беларусь, несмотря на бойкот фанатов, остается единственной европейской страной, в которой во время пандемии коронавируса продолжаются футбольные состязания. В среду, 8 апреля, состоялись первые полуфинальные поединки Кубка страны.

Чемпион Беларуси «Динамо» из Бреста с украинцами Артемом Милевским, дебютантом Евгением Хачериди и Александром Нойоком в стартовом составе победило на своем поле солигорский «Шахтер», который тренирует экс-наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб, — 2:0.

Отметим, что Нойок на 6-й минуте открыл счет в поединке, а Милевский, который вывел команду на поле с капитанской повязкой и играл до середины второго тайма, на 13-й отдал шикарный голевой пас на Савицкого.

Напомним, что совсем недавно «Динамо» обыграло «Шахтер» в поединке за Суперкубок Беларуси.

В другом полуфинале «Славия» из Мозыря благодаря точному удару на 11-й минуте украинца Юрия Панти со счетом 1:0 победила в родных стенах титулованный БАТЭ, который капитулировал в трех из четырех последних матчей.

Ответные встречи ½ финала Кубка Беларуси запланированы на 29 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Артема Милевского принес брестскому «Динамо» победу в поединке чемпионата Беларуси.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

резиденция на Волге

"Когда приезжает Медведев, требуют не выпускать коров": СМИ показали имение экс-премьера России (видео)

Донато Сабиа

От коронавируса умер чемпион Европы, только недавно похоронивший отца

Учитель

Школа онлайн: после математички оскандалилась учитель истории (видео)

Пожарные

В Одессе снова горел печально известный колледж: в сети указали на интересный момент

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер