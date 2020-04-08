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Брестское «Динамо» с Милевским и Хачериди победило парней Вернидуба в полуфинале Кубка Беларуси (видео)
Беларусь, несмотря на бойкот фанатов, остается единственной европейской страной, в которой во время пандемии коронавируса продолжаются футбольные состязания. В среду, 8 апреля, состоялись первые полуфинальные поединки Кубка страны.
Чемпион Беларуси «Динамо» из Бреста с украинцами Артемом Милевским, дебютантом Евгением Хачериди и Александром Нойоком в стартовом составе победило на своем поле солигорский «Шахтер», который тренирует экс-наставник луганской «Зари» Юрий Вернидуб, — 2:0.
Отметим, что Нойок на 6-й минуте открыл счет в поединке, а Милевский, который вывел команду на поле с капитанской повязкой и играл до середины второго тайма, на 13-й отдал шикарный голевой пас на Савицкого.
Напомним, что совсем недавно «Динамо» обыграло «Шахтер» в поединке за Суперкубок Беларуси.
В другом полуфинале «Славия» из Мозыря благодаря точному удару на 11-й минуте украинца Юрия Панти со счетом 1:0 победила в родных стенах титулованный БАТЭ, который капитулировал в трех из четырех последних матчей.
Ответные встречи ½ финала Кубка Беларуси запланированы на 29 апреля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Артема Милевского принес брестскому «Динамо» победу в поединке чемпионата Беларуси.
Фото ФК «Динамо» (Брест)
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