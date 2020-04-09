На МКС отправляют новый экипаж: онлайн-трансляция старта ракеты

Мир

В четверг, 9 апреля, на Международную космическую станцию (МКС) отправятся американский астронавт Крис Кэссиди из NASA и двое россиян — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

«Это будет третий космический полет для Кэссиди и Иванишина и первый — для Вагнера», — сообщают в NASA. Экипаж проведет на борту МКС 196 суток. В связи с пандемией коронавируса все члены экипажа были на жесткой обсервации.

NASA будет транслировать старт корабля в режиме онлайн. Старт назначен на 11:05:06.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года на МКС вышли из строя все туалеты. Сообщалось, что в американском сегменте туалет не работал из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском — из-за сигнализации о переполненном баке.

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