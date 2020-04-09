Известного бойца ММА застрелили возле собственного дома (фото)

Спорт

В Акроне (штат Огайо, США) был застрелен вечером 8 апреля возле собственного дома боец смешанных единоборств (ММА) 30-летний американец Исайя Чапман. Получив многочисленные огнестрельные ранения, спортсмен был еще жив, но умер на операционном столе — шансов выжить у него не было.

«Bellator опечален новостью о гибели Исайи Чапмана. Мы выражаем наши самые глубокие и самые искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время. Наша жизнь никогда не будет прежней без него, и мы все наверняка будем скучать по его объятиям. Мы будем признательны за любую помощь для похоронных расходов, остальные средства также пойдут его семье. Помолитесь за всех нас, за его детей», — говорится в заявлении американской спортивной организации, занимающейся организацией боев ММА.

Также Bellator организовал сбор средств для помощи семье Чапмана, у которого остались трое несовершеннолетних детей — дочери Фейт и Обри, а также сын Исаак. Буквально за полсуток удалось собрать пожертвований более чем на пять тысяч долларов.

У бойца остались трое несовершеннолетних детей

Отметим, что Исайя выступал в легкой весовой категории. На его счету было девять побед и четыре поражения. В Bellator он провел единственный поединок в октябре 2019 года, проиграв болевым приемом Патрику Миксу.

На счету Чапмана было 9 побед и 4 поражения в ММА

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