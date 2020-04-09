Что будет с выпускными, ВНО и вступительной кампанией в Украине? Ответы на главные вопросы

Украина

На днях стало известно, что карантин в Украине, введенный в связи с пандемией COVID-19, вероятнее всего, продлят до мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 8 апреля. По словам премьера, ослабление карантинных мероприятий будет возможно в мае в том случае, если эпидемия пойдет на спад. В то же время врачи и эпидемиологи уже не раз предупреждали, что пик эпидемии в Украине ожидается только в 20-х числах апреля. И как ситуация будет развиваться дальше, пока никто не знает. В этих условиях десятки тысяч школьников и их родителей волнует, что будет с окончанием учебного года, сдачей внешнего независимого оценивания (ВНО, в украинском варианте звучит как ЗНО), поступлением в вузы. В некоторых СМИ за последнее время появлялись сообщения о предполагаемой отмене ВНО. Правда, власти это опровергли. В Министерстве образования разработали два возможных сценария проведения ВНО и приема абитуриентов в вузы. И не исключают, что вступительная кампания состоится только в октябре. «ФАКТЫ» выяснили, что ждет школьников и выпускников, собрав все самые важные сведения.

1. Когда закончится учебный год в школах

Исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий в своем видеообращении в Facebook сообщила, что для всех учеников школ, кроме 11-классников, учебный год завершится 1 июля. Произойдет это независимо от того, сколько еще недель или месяцев продлится карантин. Сейчас школьники учатся дистанционно. Если карантин в ближайшее время не закончится, они окончат учебный год тоже дистанционно. Государственную итоговую аттестацию для учеников четвертых и девятых классов отменили. Девятиклассники, которые планируют не идти в десятый класс, а поступать в колледжи и техникумы, получат документ об образовании без прохождения государственной итоговой аттестации.

2. Что ждет выпускников 11-х классов

Для выпускников 11-х классов учебный год закончится только тогда, когда они получат аттестат о среднем образовании. А это невозможно без сдачи ВНО. Напомним, что уже несколько лет результаты тестирования по нескольким предметам засчитываются выпускникам как баллы государственной итоговой аттестации. То есть, не сдав внешнее оценивание, получить аттестат невозможно. Поэтому окончание учебного года зависит от того, когда все же будет проведено ВНО.

3. ВНО

В Министерстве образования уверяют, что тестирование в любом случае состоится. Вопрос только — когда. Проведение ВНО дистанционно невозможно. Как известно, из-за карантина не успели провести даже пробное ВНО (оно должно было состояться в начале апреля). И уже известно, что в мае основной сессии ВНО не будет. Когда могут провести внешнее оценивание? В Министерстве образования по этому поводу разработали два сценария.

Первый сценарий. Возможен, если карантин закончится в мае. «Если в мае выпускники вернутся за школьные парты, в мае будет проведено пробное ВНО», — говорит Любомира Мандзий.

В соответствии с этим сценарием основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля. Результаты тестов выпускники должны получить не позднее 31 июля. Аттестаты — в начале августа. С 28 июля по 11 августа планируют провести дополнительную сессию ВНО. И уже с 1 августа объявить старт регистрации электронных кабинетов, через которые абитуриенты будут подавать документы в вузы. Творческие конкурсы в вузах при таком раскладе должны пройти с 1 по 12 августа, а прием документов во все вузы — с 13 по 22 августа. Зачисление на бюджетные места в таком случае состоится 1 сентября, а уже 15 сентября в вузах начнется учебный год.

Второй сценарий. Если карантин в мае не закончится. «Если даже в июне выпускники 11-х классов не смогут вернуться за школьные парты, провести ВНО мы сможем и в августе, — говорит Людмила Мандзий. — Но если это будет в середине августа, то вступительная кампания может продлиться до середины октября».

При таком раскладе ориентировочное время для основной сессии ВНО — с 17 августа по 4 сентября. Результаты ВНО — не позднее 17 сентября, а выдача аттестатов — во второй половине сентября. Дополнительная сессия ВНО — с 22 сентября по 6 октября. Прием документов в вузы — с 4 по 13 октября (творческие конкурсы в вузах — с 25 сентября по 3 октября). 23 октября зачисление на бюджетные места, и только 2 ноября начало учебного года.

Какой из сценариев более реальный, пока что говорить рано. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и соответствующих решений по поводу продления карантина.

4. Подготовка к ВНО

В Министерстве образования призывают не оплачивать появляющиеся в последнее время в интернете онлайн-курсы по подготовке к ВНО. Уверяют, что такие разработки могут не иметь ничего общего с настоящим ВНО и созданы лишь для того, чтобы выкачать деньги у абитуриентов. В министерстве говорят, что уже в середине апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОЯО) появятся новые информационные видеоматериалы, которые позволят будущим абитуриентам детально ознакомиться с процессом проведения ВНО.

5. Когда закончится учебный год в университетах

«Для студентов невыпускных курсов учебный год закончится тогда, когда и планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии будут проведены дистанционно по ранее утвержденному графику, — рассказала Людмила Мандзий. — Если такие сессии предусматривают лабораторные работы, то они будут перенесены на следующий учебный год. Дистанционно не могут быть проведены только Единый государственный квалификационный экзамен и аттестация тех, кто получает степень доктора философии и доктора наук».

6. Информация о проверке полученных во время карантина знаний — фейк

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что всех школьников ждет общенациональная проверка знаний, которые они получили во время дистанционного образования. Информация подкреплялась документом, который в Минобразования назвали фейковым. В пресс-службе ведомства заявили, что подобных приказов не было и никаких спецпроверок знаний не будет.

7. Будут ли в школах выпускные?

Этот вопрос остается открытым, ведь никто не знает, когда именно закончится учебный год и какой на тот момент будет эпидемиологическая ситуация в стране. В МВД выпускникам советуют при любом сценарии в ближайшие месяцы воздержаться от проведения выпускных.

«Обычно выпускные проводились в 20-х числах мая. Если к этому моменту карантин закончится, то я бы на месте Министерства образования серьезно отнесся к тому, чтобы выпускной не проводить, — сказал в комментарии „ФАКТАМ“ заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. — Потому что карантин может дать свой результат, но дальше необходимо продолжать соблюдать определенные ограничения, как это сейчас делается в Китае. Там эпидемия остановлена, но они только постепенно начинают запускать общественный транспорт и еще не вернулись к обычной жизни. Здоровье людей, особенно детей — это главное, все остальное — потом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свою личную точку зрения о том, что страна может вернуться к нормальной жизни лишь после 15 мая, ранее озвучивал министр внутренних дел Арсен Аваков, заявлявший, что это будет «оптимистичным сценарием».

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