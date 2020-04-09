От коронавируса умер обладатель Кубка кубков в составе «Атлетико» (фото)

Спорт

В Испании на 82-м году ушел из жизни бывший игрок «Атлетико» и «Осасуны» Мигель Джонс. Футбольный ветеран долгое время боролся с раком, а инфицирование коронавирусом дало осложнение на легкие, что и привело к фатальным последствиям.

«Помним Мигеля Джонса. Он был уникальным — и как футболист, и как человек», — мадридский «Атлетико» опубликовал на своей странице в Twitter соболезнования в связи со смертью своего бывшего игрока.

Отметим, что Мигель Джонс родился в Экваториальной Гвинее, но, когда ему было два года, семья переехала в Испанию, где осела в Бильбао. Свою карьеру начал в 18-летнем возрасте в составе «Баракальдо», а затем после трех лет в баскском клубе «Индаучу» перешел в мадридский «Атлетико». За восемь сезонов выиграл вместе с «матрасниками» чемпионат Испании (1966) и три Кубка страны (1960, 1961, 1965), а также стал обладателем еврокубка — Кубка обладателей кубков в 1962-м. Всего в составе «Атлетико» провел 129 матчей, забив 50 мячей. Завершил Джонс свою игровую карьеру в «Осасуне».

Мигель Джонс провел за "Атлетико" 129 матчей и забил 50 мячей

Мадридский "Атлетико" - обладатель Кубка обладателей кубков 1962 года

После этого на протяжении пятнадцати лет был директором родного «Индаучу», а вот с тренерской карьерой у Джонса не сложилось. Примечательно, что одним из лучших друзей Мигеля был Луис Арагонес, под руководством которого сборная Испании в 2008 году стала чемпионом Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после тяжелой болезни умер бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич.

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