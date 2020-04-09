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Google посвятил яркий дудл коммунальщикам (фото)
Во время пандемии коронавируса, когда весь мир борется со страшной инфекцией, не осталась в стороне и компания Google.
Специалисты Google выпустили яркий дудл, посвященный работникам коммунальных служб, и оставили такое послание:
«COVID-19 продолжает влиять на общины во всем мире, люди объединяются, чтобы помогать друг другу, как никогда. Мы запускаем серию Doodle, чтобы отметить и почтить всех тех, кто находится на передовой. Сегодня мы хотим сказать: Спасибо! Всем работникам коммунальных служб».
Новый дудл доступен в следующих странах:
Перед этим Google благодарил сотрудников экстренных служб, которые остаются на посту.
Одним из первых был дудл, посвященный медикам, находящимся на передовой борьбы с эпидемией.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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