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Украина

Google посвятил яркий дудл коммунальщикам (фото)

12:44 9 апреля 2020 179
коммунальщики
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время пандемии коронавируса, когда весь мир борется со страшной инфекцией, не осталась в стороне и компания Google.

Специалисты Google выпустили яркий дудл, посвященный работникам коммунальных служб, и оставили такое послание:

«COVID-19 продолжает влиять на общины во всем мире, люди объединяются, чтобы помогать друг другу, как никогда. Мы запускаем серию Doodle, чтобы отметить и почтить всех тех, кто находится на передовой. Сегодня мы хотим сказать: Спасибо! Всем работникам коммунальных служб».

Новый дудл доступен в следующих странах:


Перед этим Google благодарил сотрудников экстренных служб, которые остаются на посту.

Одним из первых был дудл, посвященный медикам, находящимся на передовой борьбы с эпидемией.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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