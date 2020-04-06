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Google посвятил дудл борцам с коронавирусом

15:43 6 апреля 2020 15
Дудл с коронавирусом
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Компания Google, выпускающая забавные дудлы и приурочивая их к различным событиям и датам (к примеру, в феврале этого года дудл посвящали високосному году), в этот раз поблагодарила медиков и ученых, которые спасают людей и работают над преодолением пандемии коронавируса.

«Спасибо всем работникам общественного здравоохранения и ученым — исследователям в области медицины», — таким текстом сопровождается дудл, на котором сердечко отправляется ученому, стоящему на кафедре.

Кстати, это уже не первый дудл, связанный с коронавирусом. Ранее компания разработала дудл, присоединившись к призывам к гражданам оставаться дома и посвящать свое время чтению книг, занятиям спортом и музыке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», марте компания посвятила яркий дудл в честь 125-летия со дня рождения эстрадного певца, актера и народного артиста СССР Леонида Утесова.

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