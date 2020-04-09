На известном украинском курорте количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое

Украина

В четверг, 9 апреля, количество заболевших COVID-19 в курортном Миргороде (Полтавская область) увеличилось вдвое: к ранее госпитализированным супругам добавились 72-летняя врач Центральной районной больницы и 46-летняя медсестра этого же лечебного учреждения. По всей вероятности, они заразились от 42-летнего мужчины, у которого коронавирус был обнаружен раньше всех. Поначалу — несколько недель — его лечили в инфекционном отделении ЦРБ, где, кстати, работает и заболевшая медсестра. Экспресс-тесты, несмотря на ухудшение состояния мужчины, показывали отрицательный результат. 3 апреля его вынуждены были отправить в областную инфекционную больницу, а спустя день из лаборатории пришло подтверждение заражения COVID-19.

— Особенно мы волнуемся за 72-летнюю терапевта, учитывая ее возраст, — прокомментировал ситуацию «ФАКТАМ» главный врач Миргородской центральной районной больницы Ярослав Будный. - Она сейчас находится на домашней самоизоляции под контролем коллег. Если симптомы будут нарастать, мы заберем ее к себе в инфекционное отделение. Медсестра, лечившая пациента с коронавирусом, госпитализирована. Состояние медработников на данный момент удовлетворительное.

На уточняющий вопрос, обеспечены ли его подчиненные необходимыми средствами защиты при работе с пациентами, Ярослав Будный дал утвердительный ответ.

Стало известно также, что у госпитализированной медсестры развилась пневмония и специалисты областной больницы провели консультацию для миргородских коллег по поводу алгоритма действий с помощью сеанса телемедицины.

Таким образом, на Полтавщине официально подтверждены уже 19 случаев заражения COVID-19. Больше всего граждан — девять — болеет в промышленном Кременчуге.

Между тем сегодня появилась информация о том, что в области зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса: из больницы в Горишних Плавнях выписали 28-летнюю женщину, которой диагноз был поставлен 27 марта. Ее болезнь протекала в легкой форме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что единственной в Украине областью, где не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом, остается Николаевская, которую 9 апреля посетил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что ученые показали, как распространяется коронавирус при кашле в супермаркете. В США создали компьютерную модель распространения коронавируса при кашле или чихании. Самые мелкие частицы оседают не сразу, а остаются «плавать» на месте или разносятся по помещению с потоками воздуха.

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