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Не было тест-систем: в Тернопольской области коронавирус у женщины обнаружили только после смерти
В Тернопольской области диагностировали еще один случай коронавируса — к сожалению, уже после смерти пациентки. 83-летняя женщина поступила в Монастырискую районную больницу из села Горишня Слободка. 6 апреля были взяты анализы, но результат пришел лишь утром 9 апреля, когда больная уже скончалась.
«Такая „оперативность“ областного вирусологического центра неприемлема», — считает Павел Дронь, руководитель Монастыриского районного штаба по борьбе с эпидемией.
В свою очередь в областном центре жалуются на отсутствие тест-систем для своевременной диагностики. Эпидемиолог Владимир Паничев накануне на заседании штаба по борьбе с коронавирусом подчеркивал, что в областном лабораторном центре отсутствуют тест-системы, при том что в центре «зависли» 150 образцов биоматериалов от пациентов с подозрением на коронавирус.
К концу дня 8 апреля область отчиталась, что приняла партию реактивов для ПЦР-диагностики. Их должно хватить на три тысячи исследований.
Напомним, Монастыриский район в Тернопольской области является наиболее сильно пострадавшим от вспышки заболевания. Всего в области заболели 169 человек, трое скончались.
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