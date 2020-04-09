- 15:29 Хроники коронавируса: главные события в мире 9 апреля (обновляется)
- 15:27 Коронавирус в Украине: озвучен прогноз по снижению уровня заболеваемости
- 15:17 Звезда Comedy Club родила первенца и показала фото из роддома
- 15:12 Не было тест-систем: в Тернопольской области коронавирус у женщины обнаружили только после смерти
- 14:58 "Фактор Х": ученый указал на уникальную способность украинцев
- 14:56 Как пережить карантин и не сойти с ума: психологи дали простые советы
- 14:44 Прошел через Иловайский котел и ДАП: в Мариуполе нашли мертвым бойца-добровольца
- 14:38 Стало известно о новых случаях COVID-19 в ВСУ
- 14:35 39-летняя Пэрис Хилтон показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии
- 14:34 «Вы что, долбодятлы?»: Потап резко высказался о сбежавших из обсервации
- 14:24 В здании бизнес-центра в Москве средь бела дня прогремел взрыв: видео с места происшествия
- 14:16 Огромный пожар на складе в Киеве: полиция выяснила неожиданную причину
Звезда Comedy Club родила первенца и показала фото из роддома
Звезда российского Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой. 9 апреля артистка родила дочь. Радостную новость молодая мама сообщила в Instagram и показала первое фото из роддома. Марина отметила, что малышка появилась на свет раньше срока, они с дочкой чувствуют себя хорошо, изучают друг друга.
«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. „Время-то ещё будет!“ — думали мы. В итоге стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга!», — написала Марина под фото, на котором держит в руках крохотные носочки.
Напомним, Кравец вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым познакомилась ещё будучи студенткой, в 2013 году. Супруги давно мечтали о детях. Марина говорит, что вскоре вернутся в роддом за мальчиком.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 71-летний основатель «Ералаша» Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом. Его супруга Екатерина Белоцерковская родила сына.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...