Звезда Comedy Club родила первенца и показала фото из роддома

Шоу-бизнес

Звезда российского Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой. 9 апреля артистка родила дочь. Радостную новость молодая мама сообщила в Instagram и показала первое фото из роддома. Марина отметила, что малышка появилась на свет раньше срока, они с дочкой чувствуют себя хорошо, изучают друг друга.

«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил всё за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперёд, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще всё необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. „Время-то ещё будет!“ — думали мы. В итоге стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаём друг друга!», — написала Марина под фото, на котором держит в руках крохотные носочки.

Напомним, Кравец вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым познакомилась ещё будучи студенткой, в 2013 году. Супруги давно мечтали о детях. Марина говорит, что вскоре вернутся в роддом за мальчиком.

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